У iPhone на iOS 14 знайшли помилку: в Apple сказали, як вирішити

В оновленій системі iOS 14 на iPhone виявили низку проблем, які змушують користувачів зробити примусове перезавантаження смартфона від Apple.

Як пише Phone Arena, аналогічні проблеми виникли з ОС watchOS на розумному годиннику Apple Watch.

Користувачі писали, що на iPhone і годиннику вилітали додатки, зникала статистика тренувань, і була помічена підвищена витрата батареї.

В Apple повідомили, що проблема виникла після поновлення "яблучних" пристроїв до новітніх версій операційних систем watchOS 7 і iOS 14. Щоб вирішити проблему з недоступністю додатки "Фітнес" на iPhone, неможливість відкриття статистики в "Активності" і додатку "Пульс", а також виправити безпричинний стрімкий розряд акумулятора поки можна одним способом – скинути пристрої до заводських налаштувань.

У компанії рекомендували перед повним стиранням пам'яті необхідно виконати процедуру відв'язування Apple Watch від iPhone. Крім того, рекомандовано вимкнути налаштування пункту "Здоров'я", активувати функцію резервного копіювання та створити бекапи для смартфона і розумних годинників, щоб не втратити всі свої дані.

Після відв'язування Apple Watch потрібно перейти в пункт меню iPhone "Налаштування" – "Основні" – "Скидання" – "Стерти весь вміст і налаштування". Після закінчення процедури і повторного включення пристроїв потрібно відновити дані з резервної копії.

Нагадаємо, що Apple надала нову мобільну операційну систему iOS 14.

Як повідомляв OBOZREVATEL: