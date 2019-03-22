|Технології
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини техніки і технології

У Instagram стався масштабний збій по всьому світу: що відомо

971Читати матеріал російською

У популярній соцмережі Instagram стався масштабний збій у всьому світі.

Зокрема, на проблеми скаржаться жителі США, Австралії, Бразилії, Німеччини, Перу та Португалії. Це випливає з даних на сторінці сервісу Downdetector.

Через неполадки більшість користувачів (54%) не можуть переглядати новинну стрічку. 26% користувачів повідомляють, що у них не відкривається додаток Instagram.

Новини
У роботі Facebook та Instagram трапився масштабний збій: що відомо
У Instagram стався масштабний збій по всьому світу: що відомо

18% не можуть увійти в соцмережу через сайт.

У Instagram стався масштабний збій по всьому світу: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, e популярній соціальній мережі Instagram з'явилася опція з голосовими повідомленнями.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Тег
Instagram
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки