У Instagram стався масштабний збій по всьому світу: що відомо

У популярній соцмережі Instagram стався масштабний збій у всьому світі.

Зокрема, на проблеми скаржаться жителі США, Австралії, Бразилії, Німеччини, Перу та Португалії. Це випливає з даних на сторінці сервісу Downdetector.

Через неполадки більшість користувачів (54%) не можуть переглядати новинну стрічку. 26% користувачів повідомляють, що у них не відкривається додаток Instagram.

18% не можуть увійти в соцмережу через сайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, e популярній соціальній мережі Instagram з'явилася опція з голосовими повідомленнями.

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