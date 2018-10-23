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У Instagram стався глобальний збій: що трапилося

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У ніч на 23 жовтня в Instagram стався глобальний збій. Виникли проблеми у роботі як мобільного додатку, так і сайту соціальної мережі.

Збої в роботі інтернет-сервісів зареєстрував портал Downdetector. Так, повідомлення про проблеми у роботі Instagram почали надходити близько 22.00 22 жовтня.

З перебоями зіткнулися користувачі України, Росії, Франції, Нідерландів, Іспанії, Великобританії, Італії, Польщі, Німеччини, а також США та низки країн Південної Америки.

У Instagram стався глобальний збій: що трапилося
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Також спостерігалися проблеми при спробі завантажити новини у мобільному додатку (62%), скористатися сайтом (20%) і увійти в обліковий запис (17%).

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, перебої в роботі Instagram сталися на початку жовтня.

Об'єкт
Instagram
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