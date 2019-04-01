У Instagram стався глобальний збій: кого торкнулося

E роботі соціальної мережі Instagram e багатьох країнах світу стався масштабний збій.
Про це свідчать дані ресурсу Downdetector. Зокрема, користувачі не могли увійти e свої акаунти. А ті, кому вдалося це зробити, зіткнулися з неможливістю опублікувати повідомлення і переглянути попередні пости.
Збій був відзначений у країнах Європи, США та Південної Америки.
Зокрема, скаржилися на неполадки у мережі американці, українці, британці, австрійці, італійці, данці, чехи, поляки і голландці, турки та росіяни.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у всьому світі 13 березня стався масовий збій у роботі соціальних мереж Facebook та Instagram.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram