У Instagram стався глобальний збій: кого торкнулося

E роботі соціальної мережі Instagram e багатьох країнах світу стався масштабний збій.

Про це свідчать дані ресурсу Downdetector. Зокрема, користувачі не могли увійти e свої акаунти. А ті, кому вдалося це зробити, зіткнулися з неможливістю опублікувати повідомлення і переглянути попередні пости.

Збій був відзначений у країнах Європи, США та Південної Америки.

Зокрема, скаржилися на неполадки у мережі американці, українці, британці, австрійці, італійці, данці, чехи, поляки і голландці, турки та росіяни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у всьому світі 13 березня стався масовий збій у роботі соціальних мереж Facebook та Instagram.

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