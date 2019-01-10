У гонитві за Заходом: стало відомо про новий космічний провал Росії

Міністерство внутрішніх справ Росії в кінці грудня почало розслідування про розкрадання бюджетних коштів, виділених на створення телескопа Т-170м.

Як передає "Комерсант", справа розслідується за статтею про шахрайство в особливо великому розмірі. Викрадена сума становить 28,5 мільйона рублів (0,43 мільйона доларів).

В "Роскосмосі" повідомили, що повністю співпрацюють з МВС, надаючи слідству всю запитувану інформацію. Коментувати по суті розслідування в держкорпорації не стали.

У Росії планують запустити орбітальний телескоп Т-170м вже в 2021 році. З його допомогою планують отримувати зображення і спектроскопію в ультрафіолетовій ділянці спектра, недоступному для вивчення з Землі через вплив її атмосфери.

Найближчим і єдиним аналогом Т-170м в світі є телескоп "Хаббл", який був створений при співпраці NASA і Європейського космічного агентства.

Trust.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно з'ясувалося, що російський космічний апарат "Космос-2430" системи попередження про ракетний напад "Око", запущений ще в 2007 році, зійшов з орбіти і згорів в атмосфері. У РФ вже спробували виправдатися за невдачу.