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У гонитві за Заходом: стало відомо про новий космічний провал Росії

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Міністерство внутрішніх справ Росії в кінці грудня почало розслідування про розкрадання бюджетних коштів, виділених на створення телескопа Т-170м.

Як передає "Комерсант", справа розслідується за статтею про шахрайство в особливо великому розмірі. Викрадена сума становить 28,5 мільйона рублів (0,43 мільйона доларів).

В "Роскосмосі" повідомили, що повністю співпрацюють з МВС, надаючи слідству всю запитувану інформацію. Коментувати по суті розслідування в держкорпорації не стали.

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У Росії планують запустити орбітальний телескоп Т-170м вже в 2021 році. З його допомогою планують отримувати зображення і спектроскопію в ультрафіолетовій ділянці спектра, недоступному для вивчення з Землі через вплив її атмосфери.

Найближчим і єдиним аналогом Т-170м в світі є телескоп "Хаббл", який був створений при співпраці NASA і Європейського космічного агентства.

У гонитві за Заходом: стало відомо про новий космічний провал Росії

Trust.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно з'ясувалося, що російський космічний апарат "Космос-2430" системи попередження про ракетний напад "Око", запущений ще в 2007 році, зійшов з орбіти і згорів в атмосфері. У РФ вже спробували виправдатися за невдачу.

Місце
Росія
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
красивый золотой болт с левой резьбой.
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