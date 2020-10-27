У Facebook з'явилася нова функція: як вона працює

Олексій Тітофф Технології 12:45, 27.10.2020

Компанія Facebook запустила стрімінговий сервіс Gaming, який буде безкоштовним для користувачів соціальної мережі.

Як повідомляє пресслужба, главою нового проєкту став Джейсон Рубін, який раніше створив таку гру як Crash Bandicoot і Jak & Daxter.

За його словами, хмарний геймінг стане технологією майбутнього, однак зараз сервіс тільки розвивається. Тому на початковому етапі стрімінг від Facebook не зможе дати багатьох функцій, а тим більше замінити звичний комп'ютер.

Facebook Gaming
Facebook

Але Facebook Gaming надасть користувачам альтернативу у вигляді стрімінга і почне з безкоштовних ігор. Уже на старті проєкту користувачам запропоновано безкоштовно зіграти в такі мобільні ігри: Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur's Tale і WWE SuperCard.

Відзначимо, що пробне тестування ігрової платформи проходить поки тільки в США. Facebook Gaming доступний на Android-смартфонах.

Ігровий сервіс Facebook Gaming
Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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