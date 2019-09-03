У Facebook задумалися про скасування лайків

Соціальна мережа Facebook тестує функцію, яка дасть можливість приховати кількість лайків у стрічці.

Як повідомляє TechCrunch, лічильник лайків і реакцій буде прихований від усіх, крім автора допису.

Розробниця додатків Джейн Манчун Вонг під час вивчення коду для Android-додатку соцмережі визначила, що Facebook тестує таку функцію. За її словами, список користувачів, які лайкнули допис або відреагували на нього, залишиться доступним, але число цих осіб буде приховане.

У самій соцмережі це підтвердили, проте зазначили, що Facebook буде тестувати оновлення поступово. Якщо функція зашкодить отриманню прибутку від реклами, її не запустять. Найближчим часом нововведення стане доступним для користувачів.

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Нагадаємо, що соціальна мережа Instagram вже тестувала функцію приховування лічильника лайків у стрічці. На першому етапі в експерименті брала участь тільки Канада, але потім у нього включили ще шість країн.

Як раніше писав OBOZREVATEL, засновник Facebook Марк Цукерберг представив новий дизайн популярної соціальної мережі. У цій версії основний акцент із новинної стрічки буде зміщений на сторіз, спільноти і події.

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