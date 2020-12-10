У Facebook та Instagram трапився масштабний збій по всій Європі

У четвер, 10 грудня, у роботі соціальних мереж Facebook і Instagram трапився масштабний збій. Також спостерігаються проблеми з Facebook Messenger.

Як повідомляє сервіс Downdetector, збій почався близько 11:30 за київським часом у більшості європейських країн, а також Японії, Австралії та Манілі.

43% користувачів Facebook скаржаться, що соцмережа зовсім не працює, у 28% користувачів виникли проблеми з авторизацією, а у 27% – з додатками. У деяких випадках була недоступна стрічка соцмережі.

Водночас у 53% користувачів Instagram виникли проблеми з новинною стрічкою, 26% не могли переглянути "сторіз", а 20% – опублікувати пост.

Крім того, більшість користувачів не могли відправити або прочитати повідомлення у Messenger. Майже третина розповіла про проблеми з підключенням до сервера, а 13% не могли залогінитися.

Проблеми з відправкою повідомлень спостерігаються і в українських користувачів.

downdetector.com

downdetector.com

downdetector.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні у роботі Telegram трапився масштабний збій.