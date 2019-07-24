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У Facebook та Instagram виник глобальний збій: що сталося

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В Європі, 24 липня, стався глобальний збій в роботі соціальної мережі Facebook.

Згідно з даними Downdetector, найбільше постраждали Польща, Україна, Литва. Також проблеми на локальному рівні спостерігаються в Бразилії, Росії, Німеччіні, Греції.

Робота Facebook

Робота Facebook

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Facebook заблокував "Книгу пам'яті полеглих за Україну": в мережі скандал

Після 15:00 користувачі скаржилися на проблеми в роботі сайту (87%), входом в обліковий запис (12%).

Facebook не працює

Facebook не працює

Скрін з сайту Downdetector

В Україні найбільше постраждали Київ, Закарпатті, Житомир, Херсон і Харків. Згідно з повідомленням адміністрації соціальної мережі, проблему почали усувати.

Збій у Facebook

Збій у Facebook

Скрін з сайту Downdetector

Також на сбій поскаржилися користувачі Instagram.

У Facebook та Instagram виник глобальний збій: що сталося

Скрін з сайту Downdetector

Як повідомляв OBOZREVATEL, хакери виклали в Інтернеті інформацію 257 тисяч акаунтів Facebook, серед яких є особисте листування 81 тисячі користувачів.

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