У Facebook та Instagram виник глобальний збій: що сталося

В Європі, 24 липня, стався глобальний збій в роботі соціальної мережі Facebook.
Згідно з даними Downdetector, найбільше постраждали Польща, Україна, Литва. Також проблеми на локальному рівні спостерігаються в Бразилії, Росії, Німеччіні, Греції.
Робота Facebook
Техномир
Після 15:00 користувачі скаржилися на проблеми в роботі сайту (87%), входом в обліковий запис (12%).
Facebook не працює
Скрін з сайту Downdetector
В Україні найбільше постраждали Київ, Закарпатті, Житомир, Херсон і Харків. Згідно з повідомленням адміністрації соціальної мережі, проблему почали усувати.
Збій у Facebook
Скрін з сайту Downdetector
Також на сбій поскаржилися користувачі Instagram.
Скрін з сайту Downdetector
Як повідомляв OBOZREVATEL, хакери виклали в Інтернеті інформацію 257 тисяч акаунтів Facebook, серед яких є особисте листування 81 тисячі користувачів.
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