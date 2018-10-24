У Facebook розповіли про новинку: що зміниться

Facebook випускає новий Messenger. Функції програми зміняться.

Про це написали в офіційному блозі соцмережі. Messenger 4 матиме три закладки замість дев'ятьох для спрощення пошуку необхідних функцій.

Індивідуальні та групові бесіди розташовані спереду і по центру на вкладці "чати". Також додаток матиме функції візуальної комунікації, такі як Camera, щоб користувачі могли легко "захоплювати" селфі і ділитися своїми фото.

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Messenger 4 матиме можливість персоналізувати розмови з невеликим оновленням установок чату, які називають кольоровими градієнтами. Користувачі зможуть використовувати кілька кольорів для налаштування чатів у діалогах.

Як зазначили у Facebook, зміни відбудуться і в інших функціях месенджера, наприклад у пошуку людей чи групових ігор. Messenger 4 змінюватимуть поетапно.

Крім того, в компанії анонсували ще кілька нових функцій, наприклад Dark Mode, інтерфейс із зовнішнім екраном, який прибирає відблиски з телефону.

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