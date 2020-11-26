У Європі почнуть вказувати ремонтопридатність смартфонів

Олексій Тітофф Технології 20:51, 26.11.2020

Європейський парламент прийняв резолюцію, згідно з якою виробники смартфонів почнуть вказувати їх ремонтопридатність.

На пристрої буде наноситися маркування із зазначенням рейтингу їх ремонтопридатності, передає Android Authority.

У Франції будуть вводити такі етикетки з січня 2021 року. Відповідні наклейки будуть наносити на коробки зі смартфонами, ноутбуками, телевізорами та іншої техніки.

В Австрії мають намір знизити вартість послуг сервісних центрів, запропонувавши субсидії на ремонт для споживачів в розмірі 50%, якщо ціна ремонту не перевищує 100 євро.

Додамо, що ремонтопридатність будуть оцінювати за 10-бальною шкалою. Оцінки будуть засновані на таких факторах, як простота розбирання, доступ до інформації про ремонт і ціна, наявність запасних частин.

Відзначимо, що резолюція не є обов'язковим актом і приймається кожною країною ЄС самостійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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