В Apple з'явився 'режим прозорості' в App Store: що це значить

Компанія Apple запустила "режим прозорості" для додатків у своєму онлайн-магазині App Store.

Як ідеться в пресрелізі, тепер розробники програм для iOS зобов'язані вказувати, які особисті дані користувачів збирає додаток.

Відтепер згідно з новими правилами політики конфіденційності, усі додатки в App Store маркуватимуться так званими ярликами конфіденційності. Тобто з'являться три категорії позначення:

дані, які використовуються для відстеження користувача;

дані, пов'язані з користувачем;

дані, не пов'язані з користувачем.

Пояснимо, що в першій категорії додаток збиратиме дані з геолокації iPhone або iPad. У другій буде збиратися інформація власника пристрою для використання реклами в майбутньому. Третій пункт передбачає список даних, які не будуть пов'язані безпосередньо з користувачем, наприклад модель телефону.

До того ж у новій в iOS 14 "яблучники" хочуть налагодити зміну конфіденційності, що вимагає від розробників запитувати дозвіл на відстеження користувачів у додатках і сайтах із використанням унікального ідентифікатора пристрою, що називається IDFA. Але цю функцію відкладуть на 2021 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано фото унікального комп'ютера Apple 30-річної давності.