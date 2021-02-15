Експоненційні винаходи. Протягом всієї історії людства, серед усіх іновацій та винаходів завжди були ті, які піднімали цівилізацію на нову щабель розвитку. Якщо перекласти це на сучасну, економічну мову, то це якісь нові експоненціальні технології. Наприклад: книгодрукування, паровий двигун, електрика, комп’ютер, інтернет, штучний інтелект і т.д. Звичайно, ймовірність того, що певна людина чи компанія вигадає таку тригерну інновацію дуже мала. Але ми можемо прагнути винайти експоненційну технологію хоча б в своїй індустрії, або не в своїй, а просто в якійсь сфері ринку. Це зруйнує ринок, потім виведе його на суттєво новий рівень, а монетизація зробить винахідника\підприємця дуже заможною людиною.

Цікаво, яка була перша експоненційна технологія в історії людства? Можливо, колесо? Я думаю, що для людства одразу було зрозуміло, що котити заокруглену річ легше ніж тягнути, або нести. Але, те що зробило ривок у розвитку, так це винахід осі, між двома колесами, а не саме колесо. І тоді, придумавши воза, колісницю і т.д. люди просунулися далеко вперед в сільському господарстві, будівництві, торгівлі та опануванні нових земель.

Якщо провести часткову аналогію з колесом і сьогоденням, то інтернет речей, VR, AR, штучний інтелект, блокчейн і т.д., вже є. Звичайно їх технології будуть змінюватися та покращуватися. А ось що може стати цієї віссю, для певного ринку?

Це створення цифрових двійників тих продуктів або речей що ми використовуємо регулярно. Тобто, електоронні листи замінили пошту, є водій автомобіля, винайшли автопілот – експоненційна технологія. Були лекції в університеті – з’явилися MOOC. Бізнес зустрічі в ресторанах, скайп і зум (під впливом ковід), думаю замінять 80% цих мітингів.

Наведу декілька прикладів, успіху у створені цифрових двійників.

Шолом для велосипедистів

Шведська компанія Hovding створила шолом для велосипедистів, який майже непомітний (невеличкий комір з датчиками) до падіння з велосипеду, але за лічені мілісекунди, коли Ви вже паждаэте з байку, він розкривається, і має в 20 разів вищу ефективність, ніж звичайний. Через те , що захищає шию. Це хороший приклад цифрової копії продукту, до якого ми всі звикли.

Задовго до появи автопілотний автомобілів, страхова компанія з ПАР Discovery Insurance створили пристрій, який оцифровував поведінку водія та стану автомобіля на дорозі. Це допомогло суттєво знизити вартість страхування для обережних водіїв, підвищити для гонщиків та врятувало не мало життів , через сигнал алярм, коли водій потрапив у аварію, і був без свідомості, або затиснутий і з розбитим телефоном, наприклад.

Одна іспанська театральна трупа, яка показувала комедії, придумала систему, яка через камери навпроти кожного глядача рахувала кількість посмішок. Вхід був безкоштовний, але кожна посмішка, 50 центів. Отже, глядачі не платили за погані вистави, і платити добре за хороші. Така собі цифрова копія квитка – знайти можна в гуглі payer laugh.

Що ж робити, щоб створити цифрового двійника?