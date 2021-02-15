Експоненційні винаходи. Протягом всієї історії людства, серед усіх іновацій та винаходів завжди були ті, які піднімали цівилізацію на нову щабель розвитку. Якщо перекласти це на сучасну, економічну мову, то це якісь нові експоненціальні технології. Наприклад: книгодрукування, паровий двигун, електрика, комп’ютер, інтернет, штучний інтелект і т.д. Звичайно, ймовірність того, що певна людина чи компанія вигадає таку тригерну інновацію дуже мала. Але ми можемо прагнути винайти експоненційну технологію хоча б в своїй індустрії, або не в своїй, а просто в якійсь сфері ринку. Це зруйнує ринок, потім виведе його на суттєво новий рівень, а монетизація зробить винахідника\підприємця дуже заможною людиною.

Цікаво, яка була перша експоненційна технологія в історії людства? Можливо, колесо? Я думаю, що для людства одразу було зрозуміло, що котити заокруглену річ легше ніж тягнути, або нести. Але, те що зробило ривок у розвитку, так це винахід осі, між двома колесами, а не саме колесо. І тоді, придумавши воза, колісницю і т.д. люди просунулися далеко вперед в сільському господарстві, будівництві, торгівлі та опануванні нових земель.

Якщо провести часткову аналогію з колесом і сьогоденням, то інтернет речей, VR, AR, штучний інтелект, блокчейн і т.д., вже є. Звичайно їх технології будуть змінюватися та покращуватися. А ось що може стати цієї віссю, для певного ринку?

Це створення цифрових двійників тих продуктів або речей що ми використовуємо регулярно. Тобто, електоронні листи замінили пошту, є водій автомобіля, винайшли автопілот – експоненційна технологія. Були лекції в університеті – з’явилися MOOC. Бізнес зустрічі в ресторанах, скайп і зум (під впливом ковід), думаю замінять 80% цих мітингів.

Наведу декілька прикладів, успіху у створені цифрових двійників.

Шведська компанія Hovding створила шолом для велосипедистів, який майже непомітний (невеличкий комір з датчиками) до падіння з велосипеду, але за лічені мілісекунди, коли Ви вже паждаэте з байку, він розкривається, і має в 20 разів вищу ефективність, ніж звичайний. Через те , що захищає шию. Це хороший приклад цифрової копії продукту, до якого ми всі звикли.

Задовго до появи автопілотний автомобілів, страхова компанія з ПАР Discovery Insurance створили пристрій, який оцифровував поведінку водія та стану автомобіля на дорозі. Це допомогло суттєво знизити вартість страхування для обережних водіїв, підвищити для гонщиків та врятувало не мало життів , через сигнал алярм, коли водій потрапив у аварію, і був без свідомості, або затиснутий і з розбитим телефоном, наприклад.

Одна іспанська театральна трупа, яка показувала комедії, придумала систему, яка через камери навпроти кожного глядача рахувала кількість посмішок. Вхід був безкоштовний, але кожна посмішка, 50 центів. Отже, глядачі не платили за погані вистави, і платити добре за хороші. Така собі цифрова копія квитка – знайти можна в гуглі payer laugh.

Що ж робити, щоб створити цифрового двійника?

Добре знати суть того, що Ви хочете зробити цифровим. Зазвичай, це означає мати або бізнес в цій сфері, або працювати в компанії, яка має бізнес там. Тобто ви повинні або виробляти, або якось обслуговувати продукт, що Ви хочете замінити на цифровий. Мабуть, найважливіше в цьому пункті, це добре розуміти, що саме дуже подобається, а що ні, клієнтам в цьому продукті. Звичайний шолом був не дуже зручний, і не захищав шию від ушкоджень. Глядачі, не хотіли платити за кота у мішку. А обережні водії, не дуже хочуть переплачувати за гонщиків. Бути активним користувачем нових цифрових фічей. Аналізувати технології, які взлетіли, з точки зору їх створення. Зазвичай, це добре відома одна\головна технологія, до якої щось додається. Наприклад, неважко простежити дуже простий зв’язок між FB, Instagram, TikTok, ClubHouse. Уважно стежити за стартапами, венчурними інвесторами та новинами в сфері технологій. Наприклад, Техкранч, Сингуляриті Університі і т.д. Шукати технології, які можуть допомогти робити по іншому те, як Ви вирішуєте проблему ваших клієнтів з п.1 Уважно спостерігати за молодими людьми 10-20 років. Зазвичай вони використовують трохи інші способи спілкування, навчання, та взагалі все переводять в онлайн. Можливо, їх розуміння або спосіб користування продуктом чи вирішення проблеми наштовхне Вас на думку про цифрову копію. Мати мужність заснувати стартап, багато працювати та завоювати світ, коли до Вас прийде крута ідея!

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