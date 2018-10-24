Церкву у США охопила потужна пожежа: опубліковано відео

У США згоріла дотла після удару блискавки Перша баптистська церква.

Про це повідомляється у телеграм-каналі LIFE SHOT. Церкву побудували 150 років тому.

Потужна пожежа сталася у штаті Массачусетс. На кадрах опублікованого відео видно, як повністю вигорає будівля церкви.

Як повідомив начальник пожежної служби виданню CBS Boston, у церкві проходило заняття, але всі змогли безпечно вибратися. Про постраждалих не повідомлялося.

Як писав OBOZREVATEL, названа можлива причина трагедії у римському метрополітені.