Топ-20 кращих комп'ютерних ігор за версією Steam

Найпопулярніша ігрова платформа Steam презентувала перелік 20 кращих ігор за грудень 2019 року.

Топ-20 визначений за прибутком, отриманим після релізу ігор, пише Steam.

У грудні кращими стали продукти від розробників із 13 різних країн.

Halo: The Master Chief Collection

Шутер з глибоким сюжетом на основі наукової фантастики. Реліз містить в собі 6 легендарних ігор.

Halo: The Master Chief Collection

Nancy Drew: Midnight in Salem

Пригодницька гра-головоломка з детективним сюжетом. У грі є приховані об’єкти. Сподобається любителям атмосферних класичних сюжетів.

Nancy Drew: Midnight in Salem

Day of Dragons

Це онлайн-гра на виживання, дії відбуваються у великому красивому відкритому світі з безліччю біомів та відмінних одна від одної істот. Можна обрати режим керування світом як один із кількох видів драконів, або грати як стихію.

Day of Dragons

Darksiders Genesis

Ви дізнаєтеся, що відбувалося в світі до початку подій DARKSIDERS, і зможете приміряти роль четвертого вершники Апокаліпсису - РОЗБРАТУ.

Darksiders Genesis

Red Dead Redemption 2

Це грандіозна сага від Rockstar Games і найбільш високооцінена гра на поточному поколінні консолей, виходить на PC. У версії представлені нові матеріали для сюжетного режиму, візуальні удосконалення та інші нововведення.

Red Dead Redemption 2

Endless World Idle RPG

Це 3D-рольова гра, в якій доступний нескінченний світ і можна ставати сильнішими з кожною битвою. Збирайте та розробляйте унікальне обладнання, опановуйте суть часу та набирайте понад 40 легендарних героїв, які допоможуть вам у пригоді!

Red Dead Redemption 2

Nostos

Пригодницький екшн від китайських розробників. Це багатоплатформна багатокористувацька гра для ПК та VR в умовах відкритого світу, де знаходяться східні анімаційні елементи. Ви можете досліджувати всесвіт гри з друзями, відкривати історичні місця та залишки війни, будувати притулки та битися, розкриваючи приховану часом правду та дегустуючи історії минулого.

Nostos

Ashen

Ashen - це кооперативний екшн-RPG c відкритим світом, гра про мандрівника, що поневіряється в пошуках місця, яке стало б йому домом.

Ashen

GTFO

Хардкорна кооперативна гра для 4 гравців, з упором на атмосферу і командну взаємодію. Вас чекають інтенсивні бої, рішення складних завдань і напружена робота в команді. Стилі – хорор, екшн, шутер.

GTFO

BONEWORKS

Це експериментальна пригода у віртуальній реальності. Використовуйте знайдену фізичну зброю, інструменти та предмети для боротьби з небезпечними ігровими пейзажами та загадковою архітектурою.

BONEWORKS

DRAGON QUEST BUILDERS 2

Будівельна рольова гра від японських розробників. Її дія відбувається в казковому світі, якому загрожує злий культ. Досліджуйте, боріться і творіть самі або втілюйте в життя у вільному мережевому режимі до 4 осіб.

DRAGON QUEST BUILDERS 2

Hades

Киньте виклик богу мертвих і прорубайте собі шлях з Підземного світу в грі від розробників із США.

Hades

Hurtworld

Хардкорний, розрахований на багатьох користувачів шутер з ухилом на глибоку систему виживання, яка не стає очевидною після забезпечення базових потреб. Створена для хардкорних гравців.

Hurtworld

Last Year

Об'єднайтеся з іншими гравцями, щоб вижити та виграти у шостого гравця, який є моторошним та винахідливим злодієм. Багатокористувацька гра, натхненна класичними історіями жахів.

Last Year

Transport Fever 2

Нновий золотий стандарт в жанрі транспортних симуляторів. Досліджуйте новий світ, пересуваючись по землі, воді і повітрю. Хай живе прогрес і процвітання.

Transport Fever 2

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York

У новому релізі популярної гри представлена боротьба за владу в Нью Йорку між двома вампіричними угрупованнями - Камарілою та Анархами.

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York

Sayonara Wild Hearts

Романтична аркада, де можна кататися на мотоциклі і скейтборді, змагатися в танцях, стріляти лазером, махати мечами і розбивати серця на швидкості 200 миль на годину.

Sayonara Wild Hearts

Winter Resort Simulator

В грі ви будете керувати складними канатними дорогами Doppelmayr і снігоходами - в тому числі і гусеничним Pistenbully. Керуйте власним гірськолижним курортом, створюйте сніг, викликайте лавини і доглядайте за схилами.

Winter Resort Simulator

DJMAX RESPECT V

Це остання гра від авторів відомих ритм-ігор франшизи DJMAX. Досвід треків від популярних артистів, таких як Маршмелло, Портер Робінсон та Юкіка, ексклюзивні Full HD Music Videos, онлайн-мультиплеєр, нові режими гри тощо.

DJMAX RESPECT V

VR Paradise

Це віртуальний стриптиз-клуб для освічених дорослих, у яких є гарнітура віртуальної реальності. В грі можна насолоджуватись клубною атмосферою гарячих джентльменів з декількома одночасними шоу на сцені, настільними танцями і демонстрацією оголених приватних танців за запитом. Можливі налаштування вигляду стриптизерки та відвідувачів клубу.

VR Paradise

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!