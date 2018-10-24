"Титанік" знову попливе: як це можливо

Копію сумнозвісного "Титаніка" планують відправити у подорож у 2022 році. Він повторить маршрут затонулого корабля.

Про це написали у CBS News. Спустить судно на воду австралійська компанія Blue Star Line. Щоб віддати данину поваги першому кораблю, "Титанік II" ходитиме тим же маршрутом, що і лайнер, який затонув у 1912 році.

Корабель розробили заново, зовні він схожий на оригінал. Компанія обіцяє, що "Титанік II" стане набагато безпечнішим і отримає сучасні навігаційні технології.

Blue Star Line обіцяє відновити оригінальний інтер'єр "Титаніка" і дизайн приміщень, зокрема на судні буде майже ідентична версія парадних сходів корабля. Лайнер зможе перевозити близько 2400 пасажирів і 900 членів екіпажу.

Проект "Титанік II" через фінансові проблеми відклали у 2015 році, але вже у вересні 2018 року роботу відновили.

Нагадаємо, "Титанік" затонув у 1912 році під час свого першого рейсу через зіткнення з айсбергом. Лайнер вміщував майже 2,5 тисячі осіб, але шлюпки були передбачені лише для 1178 пасажирів. В результаті аварії загинуло щонайменше 1496 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США створять потужний атомний підводний човен.