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Тисячі років пекла: вчені розкрили таємницю "вулканічного літа"

1.2тЧитати новину російською

Після вимирання динозаврів Землю на сто тисяч років накрило так зване вулканічне літо.

До такого відкриття прийшли вчені з США та Тунісу, які проаналізували зміст ізотопів кисню у кістках риб, що жили відразу після вимирання динозаврів, передає "Лайф".

Вивчивши співвідношення ізотопів кисню, вдалося встановити, що до падіння Чиксулубського астероїда, який викликав вимирання динозаврів, температура води у морі біля сьогоднішнього Тунісу була від 18 до 23 градусів за Цельсієм. Після падіння астероїда, на період у сто тисяч років вона піднялася до рівня в 25-28 градусів. І лише через сто тисяч років вона знову опустилася до 18-23 градусів.

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Тобто, Земля на тисячі років занурилася в вогняне пекло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами вчених, людство може загинути у майбутньому від трьох найсерйозніших загроз - задухи, астероїда або ж дурості.

Місце
США
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