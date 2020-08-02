У США вирішили заборонити TikTok: Помпео повідомив подробиці

У США в найближчі дні введуть додаткові заходи боротьби із загрозами національній безпеці з боку китайського програмного забезпечення.

Зокрема, адміністрація президента Дональда Трампа може заборонити використання в Штатах популярного додатка для публікації відео TikTok. Про це в неділю, 2 серпня, повідомив американський державний секретар Майк Помпео, передає Reuters.

"Він [Трамп] здійснить заходи в найближчі дні через широкий спектр ризиків національній безпеці, які представляє програмне забезпечення, пов'язане з Комуністичною партією Китаю", – сказав Помпео.

Йдеться в тому числі про розважальні додатки та інших програми, уточнив політик.

Помпео пояснив, що вони можуть збирати персональні дані американців, зокрема особисту інформацію, місця проживання, коди для системи розпізнавання обличчя та інше.

"Протягом довгого часу Сполучені Штати просто говорили: "Добре, добре, якщо нас це тішить, або якщо компанія може на цьому заробити, ми дозволяємо цьому відбуватися". Президент Трамп сказав: "Досить", – і ми це виправимо", – зазначив держсекретар США.

Нагадаємо адміністрація Трампа неодноразово виступала проти роботи китайських соціальних мереж на території Америки. Про ймовірну заборону TikTok президент США оголосив 31 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рейтинг TikTok у магазині додатків Google Play за кілька днів обвалився з 4,6 до 1,2 бала. Це сталося через численні скарги жителів Індії на соцмережу після сварки ютубера Carryminati з тіктокером Faizal Siddqui.