TikTok іде "війною" на Facebook: з'являться продажі онлайн

Китайська соцмережа TikTok може запустити функцію онлайн-покупок на своїй платформі.

Як повідомляє Financial Times, у разі запуску такого сервісу TikTok зможе конкурувати з Facebook на ринку електронної комерції.

Видання пише, що користувачі TikTok зможуть розміщувати посилання на товари і послуги, щоб отримувати комісію з їхнього продажу. Також у соцмережі можуть запустити "прямі трансляції", щоб здійснювати покупки в прямому ефірі.

Крім того, в мобільному додатку брендам дадуть можливість розміщувати на платформі свої оголошення без необхідності використовувати послуги посередників.

У пресслужбі TikTok утрималися від коментарів. Але в одному рекламному агентстві з настороженістю відреагували на таке нововведення.

"Продукт і контент ще не перетворилися в місце, з яким досвідчені рекламодавці дійсно готові співпрацювати", – повідомили FT в агентстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Facebook презетувала свій аналог популярного додатка TikTok. Новий сервіс для запису коротких відео дістав назву Reels.