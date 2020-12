The Last of Us: Part II назвали грою року на The Game Awards: повний список переможців

Грою року на церемонії The Game Awards 2020 стала The Last of Us: Part II. Але кращою грою за версією глядачів стала Ghost of Tsushima.

При цьому нагороду "Найочікуваніша гра" отримав тайтл Elden Ring, повідомляє офіційний сайт премії. Дебютом року став проєкт Phasmophobia.

Далі перерахуємо інших переможців в різних номінаціях:

Екшен – Hades;

Адвенчура – The Last of Us: Part II;

Рольова гра – Final Fantasy VII Remake;

Військові – Mortal Kombat 11 Ultimate;

Сімейна гра – Animal Crossing: New Horizons;

Симулятор або стратегія – Microsoft Flight Simulator;

Приз інновації в доступності – The Last of Us: Part II;

Гонка або спортивний симулятор – Tony Hawk 's Pro Skater 1 + 2;

Мультіплеєр – Among Us;

VR/AR гра – Half-Life: Alyx;

Мобільна гра – Among Us;

Режисура – The Last of Us Part II;

Оповідання – The Last of Us Part II;

Художнє оформлення – Ghost of Tsushima;

Акторська робота – Лора Бейлі (Еббі з The Last of Us: Part II);

Гра-сервіс – No Man 's Sky;

Інді-гра – Hades;

Кіберспортивного гра – League of Legends;

Соціально значуща гра – Tell Me Why;

Дизайн звуку – The Last of Us: Part II;

Саундтрек – Final Fantasy VII Remake;