Зварювальні напівавтомати Dnipro-M: якість з першої іскри

Зварювальні напівавтомати — обладнання, яке використовується для зварювання чорних і кольорових металів за допомогою дроту. Витратний матеріал у них подається механізовано. Напівавтомати широко використовуються у промисловості, монтажних і будівельних роботах. Український бренд електроінструменту та будівельного обладнання Dnipro-M пропонує надійні моделі сварок, з якими можуть працювати навіть люди без великого досвіду роботи. Купити напівавтомати зварювальні можна на офіційному сайті або у фірмових магазинах бренду.

Переваги зварювальних напівавтоматів Dnipro-M

Все напівавтоматичні зварки бренду мають переваги, які підвищують ефективність роботи.

Кілька режимів роботи

Інверторні напівавтомати Dnipro-M можуть варити як з використанням газового балона, так і за його відсутності. В останньому випадку використовується спеціальний флюсовий дріт з покриттям, що виділяє газ під час згоряння. Працювати з інверторними полуавтоматами можна в декількох режимах:

2Т — зварювання за допомогою коротких швів;

3Т — зварювання довгими швами;

SPOT — точкове зварювання. Цей режим дозволяє налаштовувати подачу дроту, обираючи інтервал його ходу від 0,1 до 1 секунди.

В асортименті Dnipro-M також представлено моделі, здатні працювати в режимі SAB, тобто, варити стандартними електродами. Діапазон діаметру електродів, які підходять для цих напівавтоматів, — від 1,6 до 4 мм.

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Високий рівень надійності

Одна з головних особливостей зварювального обладнання бренду — можливість працювати за умов значних просадок напруги в мережі. Інверторні напівавтомати Dnipro-M не втрачають потужності при напрузі електричної мережі від 160 В. Це забезпечують три конденсатори, встановлені всередині обладнання. За температури повітря 25°С показник робочого циклу напівавтоматів становить 80%, а за 35°С — 60%.

Автоматизація зварювання

Зварювальні напівавтомати мають набір додаткових функцій, які значно полегшують роботу з обладнанням і дозволяють впоратися з ним навіть людям без великого досвіду зварювання:

ANTI-STICK. Захищає від прилипання і псування електрода. Під час залипання електрода система скидає струм до нуля, дозволяючи відірвати витратник і продовжити роботу.

HOT START. Спрощує старт роботи з апаратом — електрод швидко загоряється, навіть якщо напівавтомат ще не прогрівся. Це досягається за рахунок подачі підвищеного струму.

ARC FORCE. Дає можливість віддаляти і наближати електрод до металу, автоматично регулюючи струм. Дуга також залишатиметься стабільною під час відділення крапель металу від електрода.

VRD. Під час простою апарату або зміни витартника апарат захищає зварника від ураження електричним струмом.

Зручне використання