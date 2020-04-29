Заміна "Градам": Міноборони показало видовищні кадри з випробувань нової української зброї

Вікторія Довгань Огляди 17:06, 29.04.2020 Оновлено: 17:55, 29.04.2020

На одному з навчальних полігонів Одеської області проходить другий етап попередніх випробувань вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун-1" на максимальну дальність.

Видовищні фото зі стрільб опублікували на сайті Міністерства оборони України. У відомстві зазначили, що їх провели в рамках масштабних ракетних випробувань.

Випробування "Тайфун-1"
Сайт Міноборони України
Випробування "Тайфун-1"
Сайт Міноборони України
Випробування "Тайфун-1"
Сайт Міноборони України

Відзначається, що снаряди "Тайфун-1" калібру 122 мм є заміною реактивним снарядам "Град". Однак український зразок, за заявою виробника, має поліпшені характеристики.

Випробування "Тайфун-1"
Сайт Міноборони України
Випробування "Тайфун-1"
Сайт Міноборони України
Випробування "Тайфун-1"
Сайт Міноборони України
Випробування "Тайфун-1"
Сайт Міноборони України
Випробування "Тайфун-1"
Сайт Міноборони України

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