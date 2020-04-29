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29 квітня • оновлено в 17:55
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Заміна "Градам": Міноборони показало видовищні кадри з випробувань нової української зброї

2.4т
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На одному з навчальних полігонів Одеської області проходить другий етап попередніх випробувань вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун-1" на максимальну дальність.

Видовищні фото зі стрільб опублікували на сайті Міністерства оборони України. У відомстві зазначили, що їх провели в рамках масштабних ракетних випробувань.

Випробування "Тайфун-1"

Випробування "Тайфун-1"

Сайт Міноборони України

Випробування "Тайфун-1"

Випробування "Тайфун-1"

Сайт Міноборони України

Випробування "Тайфун-1"

Випробування "Тайфун-1"

Сайт Міноборони України

Відзначається, що снаряди "Тайфун-1" калібру 122 мм є заміною реактивним снарядам "Град". Однак український зразок, за заявою виробника, має поліпшені характеристики.

Випробування "Тайфун-1"

Випробування "Тайфун-1"

Сайт Міноборони України

Випробування "Тайфун-1"

Випробування "Тайфун-1"

Сайт Міноборони України

Випробування "Тайфун-1"

Випробування "Тайфун-1"

Сайт Міноборони України

Випробування "Тайфун-1"

Випробування "Тайфун-1"

Сайт Міноборони України

Випробування "Тайфун-1"

Випробування "Тайфун-1"

Сайт Міноборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Испытания за испытаниями. А на поставки в армию гроши е?
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