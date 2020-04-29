Заміна "Градам": Міноборони показало видовищні кадри з випробувань нової української зброї

На одному з навчальних полігонів Одеської області проходить другий етап попередніх випробувань вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун-1" на максимальну дальність.

Видовищні фото зі стрільб опублікували на сайті Міністерства оборони України. У відомстві зазначили, що їх провели в рамках масштабних ракетних випробувань.

Випробування "Тайфун-1" Сайт Міноборони України

Випробування "Тайфун-1" Сайт Міноборони України

Випробування "Тайфун-1" Сайт Міноборони України

Відзначається, що снаряди "Тайфун-1" калібру 122 мм є заміною реактивним снарядам "Град". Однак український зразок, за заявою виробника, має поліпшені характеристики.

Випробування "Тайфун-1" Сайт Міноборони України

Випробування "Тайфун-1" Сайт Міноборони України

Випробування "Тайфун-1" Сайт Міноборони України

Випробування "Тайфун-1" Сайт Міноборони України

Випробування "Тайфун-1" Сайт Міноборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

також в Україні успішно завершилися дводенні випробування мобільного оглядового 3D-радіолокатора 90К6Е виробництва КП "НВК" Іскра ". Він здатний виявляти безпілотні літальні апарати на різних висотах і максимальній дальності.

Раніше в мережі з'явилося видовищне відео випробувань новітньої української ракети "Вільха-М", на яке тут же відреагували російські пропагандисти. Стрільби пройшли на одному з полігонів Одеської області.

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