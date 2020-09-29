Юрій Назаров: "Інновації, які ми мріяли запроваджувати в перспективі 10-15 років, реалізуються на очах"

8 жовтня у Києві відбудеться Міжнародний форум KYIV SMART CITY FORUM 2020, який вже вп’яте є однією з головних подій Східної Європи, присвячених популяризації smart city - технологій. Щороку подія збирає найкращих українських та міжнародних експертів з інновацій, урбаністів, представників влади та антикризових менеджерів. Про формат, теми та спікерів цьогорічного заходу розповів експерт зі smart city – технологій ГО "Смарт Сіті Хаб" Юрій Назаров.

Юрію, в якому форматі проходитиме цьогорічний форум?

Kyiv Smart City Forum вже став традиційною і популярною подією в українському світі IT та сфері міської трансформаціі. Мета цього форуму - ознайомити мешканців міст, експертів та представників адміністрацій з сучасними технологіями, які використовують наші колеги за кордоном. Ми обговорюємо, як зробити наші міста зручними і комфортними для життя. Для цього ми запрошуємо авторитетних українських і міжнародних спікерів.

Цього року захід буде особливим. Це буде найбільший форум, що проводитиметься онлайн.

Минулого року ми говорили більше про мобільне місто, використання інноваційних технологій, штучний інтелект, блокчейн. Це ті тренди, які зараз є в сучасних містах. Цього року, враховуючи пандемію, яка внесла серйозні корективи у наше життя, ми фокусуватимемося на тому, як правильно жити в умовах COVID-19, якими сервісами краще користуватися, які сьогодні передують тренди, як вже змінилися міста і як вони змінюватимуться далі.

Ми використовуватимемо інноваційну платформу. Спікери сидітимуть в студії, а глядачі дивитимуться їх виступи онлайн та матимуть змогу поставити питання. Також усі бажаючі зможуть спілкуватися за допомогою чатів та відеоконференцій. Це створить безпечну та живу атмосферу події, і такого не було раніше.

У нас також буде експозиційна зона, де презентуватимуть сучасні технологічні напрацювання. Виглядатиме вона як онлайн-екскурсія, 3D тур. Після ознайомлення з технологією, можна буде одразу зв’язатися з розробником або постачальником.

Хто з цікавих спікерів буде на форумі?

Цогоріч чимало закордонних спікерів: з Німеччини, Сінгапуру, США, Англії, Іспанії та Нідерландів. Хедлайнер форуму - Ренді Цукерберг, сестра засновника Facebook. Марк Цукерберг для всього світу дуже потужна особистість, але не варто зменшувати внесок пані Ренді у розвиток компанії “Facebook Inc”. Адже вона була на стадії розробки соцмережі з самого початку і пройшла шлях до комерційного директора компанії. Вона відповідала за просування мережі, за роботу з клієнтами, за фінанси і т.д. На сьогодні Ренді створила свою компанію Zuckerberg Media. І вона є визнаним у світі промоутером впровадження інновацій, допомагає стартаперам, будує інноваційне середовище. Тому ми дуже раді, що Ренді Цукерберг відгукнулась на нашу пропозицію.

Чим вам вдалося її зацікавити? Адже у неї настільки насичений графік, що вона дуже вибірково ставиться до будь-яких пропозицій, які їй надсилають з усіх куточків с віту.

Ви маєте рацію. Ми розпочали спілкування з нею ще дев’ять місяців тому. І, поспілкувавшись, виявилося, що вона бачить велику перспективу в Україні. Ні для кого не секрет, що наша країна займає вагоме місце у IT середовищі, у нас дуже талановиті спеціалісти. І Ренді зацікавилася, вона хоче нам підказати, як правильно розвивати інновації, як з цього робити бізнес. У неї є власний досвід, як будувати інноваційне середовище по всій країні, і вона готова ним ділитися.

Прес-служба

Ми розуміємо, що світ після пандемії вже ніколи не буде колишн ім . Все кардинально змінюється , в же інший формат життя людей. Україна поки не є в авангарді цих змін, але в принципі, за вашими спостереженнями, які трансформації спостерігаються у світі? Які трансформації спостерігаються у містах? Що одразу помітно, неозброєним оком?

Давайте візьмемо за приклад Київ. Зверніть увагу, які корективи ввела пандемія у навчання. Діти перестали ходити до школи, а науковий процес потрібно було забезпечити. Постало питання - як це зробити? До дистанційного навчання були готові лише 3% столичних шкіл. На моїх очах почалась трансформація підходу до навчального процесу. І протягом двох місяців усі навчальні заклади перейшли на дистанційні уроки. Тобто те, про що ми мріяли в перспективі реалізувати протягом 10 - 15 років, було впроваджено за кілька місяців.

Другий приклад - транспорт. З початком карантину почали діяти достатньо серйозні обмеження: метро закрили, не всіх бажаючих пасажирів пропускали у наземний транспорт. А з іншого боку люди почали дотримуватися соціальної дистанції. І зверніть увагу, скільки людей перейшло на альтернативні види транспорту – ті ж велосипеди.

Та сама ситуація з медициною. Люди записуються на прийом до лікаря дистанційно, тим самим розвиваючи тему телемедицини. Сфера харчування активно розвиває сервіси доставки їжі.

Тобто кожна галузь почала змінюватися.

А як бізнес прилаштувався до пандемії?

Для бізнесу це був шок. Але ті компанії, які оперативно переорієнтувалися на онлайн, спокійно тримаються. Переведення послуг та продажу в онлайн з одного боку це вимушена міра, але вона заощаджує багато часу. Зайшов у мобільний додаток, замовив, а поки везуть товар, можна зайнятися своїми справами.

Звичайно, оптимізація, цифровізація - це дуже добре. А ле як же живе, людське спілкування? Ц е найцінніше, що є в нашому житті. Гроші, бізнес та технології лише для того, аби людина могла сісти з родиною, зустрітися зі старим другом, зазирнути один одному в очі й обмінятися живим, людським теплом.

Ви абсолютно праві. Це зворотня сторона цифровізації. І ми маємо пам‘ятати і розуміти, що всередині нас є душа, а не цифра. Ми не роботи. Але зверніть увагу на дітей, які постійно сидять в гаджетах, перетворюючи зацікавленість інноваціями на хворобу. І це виражена проблема на цілій планеті.

Я вважаю, що відповідно до інноваційного розвитку має трансформуватися й наша культура. Це має пропагуватися і на сімейному рівні, і на державному. Дітям потрібно пояснювати, що ІТ, гаджети - це лише інструмент, який допомагає заощадити та оптимізувати час, а людське має залишатися.

Я нещодавно спілкувався з представниками Міністерства молоді та спорту, ми обговорювали тему розвитку кіберспорту. Це люди, які постійно сидять за комп’ютером. І представники Міністерства кажуть: "Ви знаєте, ми хочемо ввести нормативи. Наприклад, щопівгодини дитина має встати, побігати, пострибати і тільки потім грати далі". Таке виховання потрібно проводити в умовах сучасної цифрової трансформації.

П овер таючись до теми форуму . С пікери будуть онлайн , а як глядачі можуть доєднатися до форуму?

Це можна зробити, зайшовши на сайт і зареєструвавшись. Все що вам потрібно – комп’ютер або смартфон і інтернет.