Яку обрати болгарку з підтримкою обертів?

Кутова шліфувальна машина, або болгарка – незамінний інструмент для багатьох видів робіт. З її допомогою можна виконати демонтаж труб опалення, нарізати арматуру, виконати шліфування та інші види робіт. Але як обрати болгарку, щоб вона була недорога, але в той же час надійна і ефективна?

Як забезпечити якісний різ?

На якість різання і шліфування великий вплив має швидкість обертання шпинделя, а значить, і самого диска. Щоб не допустити зупинки двигуна і поліпшити загальну якість роботи, слід обрати інструмент з функцією підтримки обертів. Одним з найкращих представників свого виду є модель GS-160SЕ від українського бренду Dnipro-M.

Інноваційний інструмент від українського бренду

Болгарка Dnipro-M GS-160SE – найпотужніша модель у всій лінійці мережевих шлифмашин бренду. З її допомогою можна легко різати арматуру діаметром до 25 мм, листовий метал до 10 мм, а також плитку, камінь, кераміку, армований бетон та інші матеріали. Вона дозволяє виконувати шліфування деревини і металу з використанням різних насадок: щіткою діаметром до 125 мм, пелюстковим кругом торцевим з будь-якою зернистістю, самозаціпною насадкою.

Головна її особливість — це підтримка обертів. Ця функція гарантує стабільну роботу навіть в умовах підвищених навантажень.

Регулятор обертів працює в наступних положеннях:

положення 1-3 – використовується для робіт зі зняття зазубрин з матеріалу, утворення фасок та інших делікатних робіт, що вимагають незначного зусилля;

положення 4 – для шліфування делікатного металу і м'яких порід дерева;

положення 5 – для роботи з матеріалами із середньою стійкістю до деформації і пошкоджень (метал, тверді породи дерева);

положення 6 – для різу, зачистки та шліфування матеріалів, не схильних до деформації при нагріванні і не мають волокон, які можна пошкодити (метал, плитка, цегла, мармур, камінь, піно-і газоблоки).

До числа інших особливостей болгарки GS-160SE відносяться:

армування двигуна, яке захищає від пошкоджень при роботі з твердими матеріалами, такими як камінь, бетон;

функція плавного пуску;

захист від випадкового включення;

можливість швидко зафіксувати захисний кожух;

корпус має звужену форму, яка дозволяє зручно утримувати інструмент рукою;

прогумоване покриття рукоятки, що забезпечує комфортну роботу;

швидкознімний кожух.

З огляду на все вищесказане, можна стверджувати, що шліфмашина Dnipro-M GS-160SE з підтримкою оборотів стане кращим вибором як для домашнього використання, так і для великих будівельних робіт.

Отримати більш детальну інформацію, а також купити інструмент можна у фірмових магазинах Dnipro-M або на офіційному сайті бренду.