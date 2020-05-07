Головна Новини
7 травня • оновлено в 18:50
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Огляди

Як зробити ескіз літального апарата для Red Bull Flugtag?

424
Читати матеріал російською

Знаменитий День польотів усе ближче, а це означає, що учасникам пора переходити до креслення свого апарата.

Дедлайн для подачі креслення свого апарата -- 31 травня! Зважаючи на величезну кількість заявок, потрапити у фінал і виступити на Red Bull Flugtag зможуть лише найбільш креативні команди.

Тож, що потрібно робити, аби створити справді крутий літальний апарат?

Як зробити ескіз літального апарата для Red Bull Flugtag?

1. Надихатися й учитися на помилках інших

Якщо наважився на участь у Red Bull Flugtag, то, найімовірніше, стежиш за змаганнями вже не один рік. Тож перед створенням власного креслення ми рекомендуємо ще раз переглянути відео з попереднього Red Bull Flugtag в Україні або з інших Днів польотів у всьому світі. Це допоможе побачити помилки інших і зрозуміти, як робити не потрібно. Але дивитися на виступи інших команд потрібно очима інженера-конструктора, а не глядача.

2. Дати волю фантазії

Не боятися дивувати! Що яскравішим й епатажнішим буде літальний апарат, то більше шансів, що заявка пройде етап відбору й опиниться серед фіналістів. Тому якщо давно мріялося втілити в життя думку про мотоцикл у вигляді восьминога, який до того ж літає, то саме зараз пора переходити до реалізації!

Як зробити ескіз літального апарата для Red Bull Flugtag?

3. Почитати шкільний підручник з фізики

Епатаж епатажем, але не варто забувати, що змагання Red Bull Flugtag -- це передусім День польотів. Тому наскільки б креативним і незвичним не був літальний апарат, він обов'язково повинен бути саме літальним. Потрібно продумати кожну деталь, яка допоможе йому полетіти, і робити це важливо вже на етапі креслення.

Як зробити ескіз літального апарата для Red Bull Flugtag?

4. Подумати про бюджет свого апарата

Міркуючи над створенням свого літального апарата, потрібно не забувати, що Red Bull Flugtag – це історія про веселощі й драйв, а не про великі капіталовкладення на побудову апарата. Варто заздалегідь розрахувати бюджет і підбирати деталі, які не потребують суттєвого фінансування.

5. Довіряти професіоналу

Коли ідея літального апарата вже сформувалася у думках, залишається зробити останній крок -- перенести задумку на папір. Креслення має бути максимально цікавим і зрозумілим. Тому якщо в команді є хтось, хто вміє працювати з олівцем, краще довірити цю частину робити йому або їй.

Прийом креслень літальних апаратів для команд, що зареєструвалися на Red Bull Flugtag, триває до 31 травня! Після цього будуть обрані кращі фіналісти, яким пощастить втілювати в реальність свої ескізи!

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Технології Огляди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13 691.

    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

  • У світі захворіли вже більше 3,8 мільйона осіб, загинули – 265 тисяч.

  • Рада ухвалила два важливих законопроєкти:про страхування медиків із COVID-19 і безкоштовне тестування.

  • Пік захворюваності на коронавірус в Україні може зміститися на 10 днів – названо нову дату.

  • Росія увірвалася в топ-5 антирейтингу щодо коронавірусу: статистика стрімко зростає.

Новини технологій

Топпублікації

Топблоги