Як зробити ескіз літального апарата для Red Bull Flugtag?

Знаменитий День польотів усе ближче, а це означає, що учасникам пора переходити до креслення свого апарата.

Дедлайн для подачі креслення свого апарата -- 31 травня! Зважаючи на величезну кількість заявок, потрапити у фінал і виступити на Red Bull Flugtag зможуть лише найбільш креативні команди.

Тож, що потрібно робити, аби створити справді крутий літальний апарат?

1. Надихатися й учитися на помилках інших

Якщо наважився на участь у Red Bull Flugtag, то, найімовірніше, стежиш за змаганнями вже не один рік. Тож перед створенням власного креслення ми рекомендуємо ще раз переглянути відео з попереднього Red Bull Flugtag в Україні або з інших Днів польотів у всьому світі. Це допоможе побачити помилки інших і зрозуміти, як робити не потрібно. Але дивитися на виступи інших команд потрібно очима інженера-конструктора, а не глядача.

2. Дати волю фантазії

Не боятися дивувати! Що яскравішим й епатажнішим буде літальний апарат, то більше шансів, що заявка пройде етап відбору й опиниться серед фіналістів. Тому якщо давно мріялося втілити в життя думку про мотоцикл у вигляді восьминога, який до того ж літає, то саме зараз пора переходити до реалізації!

3. Почитати шкільний підручник з фізики

Епатаж епатажем, але не варто забувати, що змагання Red Bull Flugtag -- це передусім День польотів. Тому наскільки б креативним і незвичним не був літальний апарат, він обов'язково повинен бути саме літальним. Потрібно продумати кожну деталь, яка допоможе йому полетіти, і робити це важливо вже на етапі креслення.

4. Подумати про бюджет свого апарата

Міркуючи над створенням свого літального апарата, потрібно не забувати, що Red Bull Flugtag – це історія про веселощі й драйв, а не про великі капіталовкладення на побудову апарата. Варто заздалегідь розрахувати бюджет і підбирати деталі, які не потребують суттєвого фінансування.

5. Довіряти професіоналу

Коли ідея літального апарата вже сформувалася у думках, залишається зробити останній крок -- перенести задумку на папір. Креслення має бути максимально цікавим і зрозумілим. Тому якщо в команді є хтось, хто вміє працювати з олівцем, краще довірити цю частину робити йому або їй.

Прийом креслень літальних апаратів для команд, що зареєструвалися на Red Bull Flugtag, триває до 31 травня! Після цього будуть обрані кращі фіналісти, яким пощастить втілювати в реальність свої ескізи!

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