Як правильно обрати бензопилу? Ланцюгова бензопила для дому

Бензопили - один з найбільш часто використовуваних видів садово-паркового інструменту. Вони давно витіснили ручні інструменти і ножівки. За їх допомогою можна швидко виконати широкий спектр робіт, таких як заготівля дров на зиму, обрізка дерев, зведення зрубів тощо. Розглянемо докладніше, як обрати бензопилу.

Усі бензопили мають схожу будову. До основних вузлів відносяться:

Двигун. Найчастіше – двотактний. Це найважливіша деталь бензопили, яка приводить в рух робочі елементи; Паливний бак. Ємність, в яку заливають паливну суміш – бензин і масло в певній пропорції Бак для масла. Спеціальна ємність, в яку заливають масло для ланцюга. Призначення такого масла - змазування ланцюга в процесі роботи. Запалювання. Його завданням є запуск бензопили і підпал паливної суміші; Стартер. Виконаний у вигляді спеціальної ручки, за допомогою якої оператор запускає колінвал. У свою чергу, це запускає мотор; Шина. Деталь еліпсоїдної форми, по якій рухається ланцюг бензопили в процесі роботи; Ланцюг. Виконує роль ріжучого елемента бензопили. Він натягується на шину. Гальмо ланцюга. Механізм захисту, призначений для екстреної зупинки ланцюга. Задня і передня рукоятки.

Також частинами бензопили є: кнопка включення і виключення, захист від випадкового включення, повітряна заслінка.

Незважаючи на схожу конструкцію, все ж існує певна класифікація бензопил. Їх прийнято розрізняти за потужністю.

Побутові

Підходять для періодичного використання в саду. Такі ланцюгові пили мають потужність до 2 кВт і використовуються не більше 40 хвилин на день, чого вистачає для дрібних ремонтних робіт по дереву або виконання обрізки.

Завдяки невеликій вазі (до 4 кг) управляти такими пилами легше, навіть без відповідного досвіду. Довжина шини в таких моделях знаходиться в діапазоні 36-40 см. Зазвичай виробники вказують рекомендований розмір, що дозволяє міняти шину відповідно до поставлених задач.

З огляду на малу потужність побутових бензопил та їхню невелику вагу, цей варіант найбільше підходить для пиляння невеликих дерев.

Напівпрофесійні бензопили

Бензопили цього типу використовуються в будівництві і деревообробній промисловості. Вага може сягати 4-6 кг, а потужність напівпрофесійних бензопил становить 2-3 кВт, що дозволяє легко справлятися з валянням лісу (діаметр стовбура до 40 см) і ремонтно-будівельними роботами. При цьому вони не підходять для тривалого і сильного навантаження.

Довжина шини - 40-50 см. За оптимального навантаження з такою пилкою можна працювати не більше 3-4 годин без перерви.

Бензопили професійного рівня

Професійні бензопили - найпотужніші і важкі. Вони здатні працювати з підвищеними навантаженнями. Саме професійні моделі бензопил підходять для садово-лісових угідь при валці великих дерев і для будівництва.

Їх велика потужність (до 7 кВт) дозволяє справлятися з підвищеними багатогодинними навантаженнями. При цьому потужний двигун збільшує вагу інструмента (більше 6 кг). Також для цього класу характерна велика довжина шини - від 45 до 60 см.

Професійна ланцюгова пила - не найкращий вибір для новачка, тому купувати її людям без досвіду не рекомендується. Це інструмент для людей, які працюють зі зрубом довгий час.

Якщо перед вами стоїть завдання масштабної валки дерев, велика потужність інструменту професійного рівня допоможе вам в цьому.

Яка бензопила краща? Для періодичного використання немає сенсу купувати потужні ланцюгові пили. Досить обрати побутові моделі потужністю до 2 кВт. Їх цілком достатньо для виконання різних робіт у вашому саду, а невелика вага дозволяє легко керувати ними.

На побутові бензопили, як правило, встановлюють вузькі пласкі шини з низкопрофильними ланцюгами. Завдяки цьому ризик отримати травму знижується. Для побутових моделей краще обрати більш коротку шину, оскільки швидкість розпилювання у неї вища.

Низькопрофільні ланцюги зазвичай мають крок 0,325 дюйма, що є оптимальним розміром для нетривалих робіт.

Також в деяких моделях можуть бути наступні функції:

захист від зворотного удару;

захист від вібрації;

система швидкого запуску;

можливість безключової натяжки ланцюга.

Для дому варто обрати побутові моделі, а для роботи в лісі - напівпрофесійні і професійні. Від правильного вибору залежать не тільки ваші витрати на покупку, але і ефективність виконаних робіт.