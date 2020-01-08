Вперше офіційна трансляція міжнародного DPC-турніру відбудеться українською мовою

WePlay! BukovelMinor2020 року (9-12.01) - це офіційно визнаний компанією Valve турнір серії Dota Pro Circuit (DPC) з призовим фондом в $ 300 000.

Крім грошового призу, учасники DPC-турнірів борються за бали, необхідні, щоб в кінці змагального сезону отримати запрошення на The International. Учасники були визначені в ході регіональних кваліфікацій, що проходили в грудні 2019 6 регіонах (Південно-Східна Азія, Південна Америка, Північна Америка, Східна Європа, Західна Європа, Китай). Місцем проведення WePlay! Bukovel Minor 2020 стане Розважальний Центр "БУКА", розташований в центрі туристичного комплексу "Буковель".

Компанія WePlay! Esports вперше в історії кіберспорту проводить офіційну трансляцію турніру такого рівня на українській мові.

Мережа кінотеатрів Multiplex надасть шанувальникам кіберспорту можливість зібратися для колективного перегляду трансляції фінального дня WePlay! Bukovel Minor 2020 українською мовою. Міста і локації, в яких можна буде подивитися фінальні матчі турніру 12 січня 2020 року:

• Київ (ТРЦ "Лавина" та ТРЦ "Скаймол");

• Одеса, ТРЦ "Рів'єра";

• Харків, ТРЦ "Дафі";

• Дніпро, ТРЦ "Караван";

• Львів, ТРЦ "Спартак";

• Кривий Ріг, ТРЦ "Юніон".

"Кінохолдінг Multiplex поставив перед собою завдання демонструвати максимально різноманітний контент, що цікавить різну цільову аудиторію. Раніше в наших кінотеатрах проходили покази міжнародних змагань, і пропустити можливість продемонструвати український турнір, який вийшов на такий високий рівень, привернув іноземну аудиторію і команди, ми не могли ", - зазначив Роман Романчук, СЕО Multiplex.

Крім того, користувачі MEGOGO з різних країн зможуть спостерігати за усіма етапами турніру WePlay! Bukovel Minor 2020 російською та українською мовою. Для цього досить зайти на платформу і знайти трансляцію в розділі "СПОРТ".

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