Власникам Samsung зізналися про серйозну проблему: в чому справа

Південнокорейська компанія Samsung зізналася, що для розблокування смартфона Galaxy S10 підійде будь-який відбиток пальця.

Про помилку в програмному забезпеченні стало відомо після скарги громадянки Британії, коли її чоловікові вдалося отримати доступ до смартфону, використавши свій відбиток, передає BBC.

В Samsung відреагували на зауваження і пообіцяли випустити програмне забезпечення, яке виправить цю помилку.

Примітно, що ще в березні поточного року в компанії дуже приємно висловлювалися про технології розблокування по відбитку пальця, називаючи її революційною.

У Samsung знайшли проблеми, ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, смартфон, який перебуває на зарядці, здатний вбити уві сні лежачу поруч людину. З гаджетом також смертельно небезпечно приймати ванну.

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