Головна Новини
18 жовтня • оновлено в 19:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Огляди

Власникам Samsung зізналися про серйозну проблему: в чому справа

1.9т Читати матеріал російською

Південнокорейська компанія Samsung зізналася, що для розблокування смартфона Galaxy S10 підійде будь-який відбиток пальця.

Про помилку в програмному забезпеченні стало відомо після скарги громадянки Британії, коли її чоловікові вдалося отримати доступ до смартфону, використавши свій відбиток, передає BBC.

В Samsung відреагували на зауваження і пообіцяли випустити програмне забезпечення, яке виправить цю помилку.

Новини
Samsung представив Galaxy Note 10: що відомо про флагмантський смартфон

Примітно, що ще в березні поточного року в компанії дуже приємно висловлювалися про технології розблокування по відбитку пальця, називаючи її революційною.

У Samsung знайшли проблеми, ілюстрація

У Samsung знайшли проблеми, ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, смартфон, який перебуває на зарядці, здатний вбити уві сні лежачу поруч людину. З гаджетом також смертельно небезпечно приймати ванну.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Південна Корея
Тег
Samsung
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
7
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel