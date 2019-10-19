Вчені в Канаді винайшли матеріал, що дає невидимість

Вчені з канадської компанії Hyperstealth винайшли камуфляжний матеріал під назвою Quantum Stealth, за допомогою якого змогли створити "щит невидимості".

Про це пише видання IFLScience. Автори видання відзначають, що раніше технології такого рівня описувалися у фантастичній літературі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

iflscience.com

Матеріал на дотик тонкий, як папір, недорогий і не вимагає джерела живлення. Створений з нього маскуючий пристрій згинає світло таким чином, щоб можна було бачити тільки предмети, що знаходяться дуже близько або дуже далеко.

Таким чином сторонній спостерігач здатний розрізнити лише об'єкти, які знаходяться на відстані декількох метрів. Об'єкт або людина, що знаходиться позаду нього на певній відстані, стане невидимим.

Матеріал володіє широкими можливостями і здатний викривляти світло в діапазоні від ультрафіолетового до інфрачервоного.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що Росія почала розробляти ракетний екраноплан, який нібито буде невидимий для радарів противника.

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