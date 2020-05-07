В Україні випробували модернізований танк Т-72: Міноборони показало видовищні кадри зі стрільб

Вікторія Довгань Огляди 16:30, 7.05.2020 Оновлено: 16:51, 7.05.2020

У Чернігівській області поблизу селища Гончарівське почався черговий етап випробувань модернізованого дослідного зразка танка Т-72.

Кадри зі стрільб опублікували на сайті Міністерства оборони України. Зазначається, що під час випробувань для оцінки ефективності озброєння дослідного зразка була виконана штатна стрільба керованою ракетою "Комбат".

Випробування модернізованого Т-72
Сайт Міноборони України
Випробування модернізованого Т-72
Сайт Міноборони України
Випробування модернізованого Т-72
Сайт Міноборони України
Випробування модернізованого Т-72
Сайт Міноборони України

Експерти виміряли точність траєкторних параметрів (дальність, швидкісні характеристики, просторові координати) руху ракети з допомогою радарної системи MFTR-2100/40, яка автоматично супроводжувала її за допомогою радіолокаційного каналу з одночасною відеореєстрацією.

Випробування модернізованого Т-72
Сайт Міноборони України
Випробування модернізованого Т-72
Сайт Міноборони України
Випробування модернізованого Т-72
Сайт Міноборони України
Випробування модернізованого Т-72
Сайт Міноборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Міністерство оборони України отримало для своїх потреб чотири модернізованих танки Т-64 і два Т-72. Їх передало державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" (ЛБТЗ).

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