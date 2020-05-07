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7 травня • оновлено в 18:50
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В Україні випробували модернізований танк Т-72: Міноборони показало видовищні кадри зі стрільб

2.3т
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У Чернігівській області поблизу селища Гончарівське почався черговий етап випробувань модернізованого дослідного зразка танка Т-72.

Кадри зі стрільб опублікували на сайті Міністерства оборони України. Зазначається, що під час випробувань для оцінки ефективності озброєння дослідного зразка була виконана штатна стрільба керованою ракетою "Комбат".

Випробування модернізованого Т-72

Випробування модернізованого Т-72

Сайт Міноборони України

Випробування модернізованого Т-72

Випробування модернізованого Т-72

Сайт Міноборони України

Випробування модернізованого Т-72

Випробування модернізованого Т-72

Сайт Міноборони України

Випробування модернізованого Т-72

Випробування модернізованого Т-72

Сайт Міноборони України

Експерти виміряли точність траєкторних параметрів (дальність, швидкісні характеристики, просторові координати) руху ракети з допомогою радарної системи MFTR-2100/40, яка автоматично супроводжувала її за допомогою радіолокаційного каналу з одночасною відеореєстрацією.

Випробування модернізованого Т-72

Випробування модернізованого Т-72

Сайт Міноборони України

Випробування модернізованого Т-72

Випробування модернізованого Т-72

Сайт Міноборони України

Випробування модернізованого Т-72

Випробування модернізованого Т-72

Сайт Міноборони України

Випробування модернізованого Т-72

Випробування модернізованого Т-72

Сайт Міноборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Міністерство оборони України отримало для своїх потреб чотири модернізованих танки Т-64 і два Т-72. Їх передало державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" (ЛБТЗ).

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна Чернігів
Тег
Міністерство оборони України
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ковпак сидор
ковпак сидор
а как там судьба истинного украинского танка "АЗОВЕЦ"?ФСБ чертежи выкрала,ну слава Богу хоть не украли секретную разработку советских ракет.СБУ как всегда на высоте,отработали нарика на уровне.
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