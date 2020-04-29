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29 квітня • оновлено в 14:52
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В Україні успішно випробували "вбивцю" російських безпілотників: з'явилося відео 3D-радара

2.7т
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В Україні успішно завершилися дводенні випробування мобільного оглядового 3D- радіолокатора 90К6Е виробництва КП "НВК" Іскра ".

Як повідомляється на сайті "Укроборонпрому", розробка повністю підтвердила свої заявлені тактико-технічні характеристики щодо виявлення безпілотних літальних апаратів на різних висотах і максимальній дальності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Після проведення заводських випробувань, ми успішно завершили цей останній етап випробувань радара 90К6Е здатністю визначення малорозмірних цілей з малою ефективною поверхнею розсіювання. Позитивні результати цих випробувань відкривають перед нами безперечні перспективи для реалізації 90К6Е на експорт", – розповів директор НВК "Іскра" Юрій Пащенко .

3D-радар 90К6Е

3D-радар 90К6Е

Скріншот відео

За його словами, вже зараз є потенційний замовник радара з Близького Сходу. Крім того, розглядається також застосування станції ЗСУ. Однак для цього вона вимагає деяких змін під потреби українських військових.

Радар 90К6Е є принципово новим 3D-радіолокатором кругового огляду з транзисторним передавачем. Він призначений для виявлення цілей, що летять на низьких, середніх і великих висотах.

3D-радар 90К6Е

3D-радар 90К6Е

Скріншот відео

90К6Е розроблений для використання в зенітних ракетних військах як засіб видачі цілевказівки і як інформаційна ланка в підрозділах військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.

Об'єктом визначення під час випробувань радара виступив безпілотний авіаційний комплекс Raybird 3. Він має максимальну висоту польоту 3 000 м і може розвинути швидкість до 160 км/год.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося видовищне відео випробувань новітньої української ракети "Вільха-М", на яке тут же відреагували російські пропагандисти. Стрільби пройшли на одному з полігонів Одеської області.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Нище броды ру ко жо пые...)))
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