В Україні стартував Dota 2 турнір Red Bull River Runes

Red Bull R1v1r Runes - це турнір нового формату для прихильників Dota 2, які хочуть спробувати свої сили в одиночній грі. Кращі гравці України за підсумком 8-ми відбіркових онлайн-турнірів приїдуть на LAN-фінал у Київ, а переможець отримає право зустрітись та потренуватись з гравцем всесвітньовідомої команди OG!
Для українських геймерів Red Bull R1v1r Runes розпочнеться з 8 відбіркових турнірів, які протягом листопада-грудня проходитимуть онлайн на сайті оператора турніру – ігровому медіа-майданчику StarLadder. У кожному відбірковому турнірі буде визначено 2 фіналіста, які й поїдуть на LAN-фінал. Уже в Києві, 14 грудня, всі 16 учасників зіграють за право поїхати та зустрітись з гравцем OG!
Реєстрація на відбіркові турніри відкрита і разом з розкладом доступна за посиланням. Попереду 8 відбіркових турнірів - 11-го, 14-го, 18-го, 21-го, 30-го листопада, та 2-го, 4-го, 6-го грудня. Дивитись трансляції півфіналів та фіналів відбіркових онлайн-турнірів можна тут.
Дивіться запрошення на Red Bull R1v1r Runes від двократного чемпіона The International Себа з команди OG.
LAN-фінал Red Bull R1v1r Runes пройде 14 грудня у Київ Кіберспорт Арені, за адресою: м Київ, вул. Вадима Гетьмана, 13, біля станції метро "Шулявська".
Крім головного подарунка переможцю, кожен фіналіст Red Bull River Runes, в залежності від зайнятого місця, отримає подарунки від партнерів турніра.
Мод Red Bull R1v1r Runes трохи відрізняється від класичної Dota 2 і звичного багатьом режиму 1х1 і націлений на те, щоб зробити гру більш динамічною та цікавою. Обидва гравці починають з Blink Dagger, Bottle, Observer Ward та кур'єром. Також обидва починають з 3 рівнем і всіма належними здібностями.
На 15-й хвилині гри під вежами обох героїв з'явиться Divine Rapier, а особливо спритні гравці зможуть не тільки отримати свою, але і вкрасти рапіру опонента.
Досвід, золото та інші аспекти гри залишилися класичними, так що вивчати глобально гру заново не доведеться.
Реєстрація на Red Bull R1v1r Runes доступна за посиланням.
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