В Україні розробили дрон-камікадзе "Пілум". Відео випробувань
В Україні розпочали випробування дрона-камікадзе "Пілум", який розробила вітчизняна компанія A.Drones. Він виконуватиме функції безпілотного літака-снаряда.
Як зазначив на своїй сторінці у Facebook представник підприємства Юрій Касьянов, комплекс змонтований на пікапі, старт рою дронів відбувається щодві хвилини. Максимальна дальність ураження цілей ними – 50 км (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
За інформацією "Українського мілітарного порталу", основна задача безпілотників такого типу – прорив системи протиповітряної оборони ворога. "Це дійсно класний, недорогий, смертельно небезпечний для противника апарат", – запевнили у компанії-розробниці.
Керуватися цей БПЛА може оператором, або ж за допомогою початкового введення в його систему конкретних координат.
Ключові характеристики "Пілума":
кількість апаратів у комплексі – 4 або більше, наземна станція – 1, антенний пост – 1.
Загальна вага апарату – до 10 кг, вага корисного навантаження – до 7 кг.
Максимальна швидкість – 110 км/год.
Час польоту – до 30 хвилин.
Радіус дії – 50 км.
Максимальна висота польоту – 2 км.
Дальність радіозв’язку – до 40 км.
Екіпаж комплексу – 2 людини.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Крім того, у 2020 році Збройні сили України отримали кілька десятків безпілотників "Фурія" українського виробництва.