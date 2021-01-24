В Україні розробили дрон-камікадзе "Пілум". Відео випробувань

В Україні розпочали випробування дрона-камікадзе "Пілум", який розробила вітчизняна компанія A.Drones. Він виконуватиме функції безпілотного літака-снаряда.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook представник підприємства Юрій Касьянов, комплекс змонтований на пікапі, старт рою дронів відбувається щодві хвилини. Максимальна дальність ураження цілей ними – 50 км (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За інформацією "Українського мілітарного порталу", основна задача безпілотників такого типу – прорив системи протиповітряної оборони ворога. "Це дійсно класний, недорогий, смертельно небезпечний для противника апарат", – запевнили у компанії-розробниці.

Керуватися цей БПЛА може оператором, або ж за допомогою початкового введення в його систему конкретних координат.

кількість апаратів у комплексі – 4 або більше, наземна станція – 1, антенний пост – 1.

Загальна вага апарату – до 10 кг, вага корисного навантаження – до 7 кг.

Максимальна швидкість – 110 км/год.

Час польоту – до 30 хвилин.

Радіус дії – 50 км.

Максимальна висота польоту – 2 км.

Дальність радіозв’язку – до 40 км.

Екіпаж комплексу – 2 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL: