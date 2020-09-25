В Одесі відбудеться жива конференція Games Gathering 2020

Проведення живої конференції в Одесі в умовах карантину було для команди GG непростим випробуванням, однак, вони дуже раді тому, що в цей важкий рік дали колегам з індустрії шанс побачитися наживо.

Завдяки цьому досвіду, вони з повною упевненістю заявляють - Games Gathering 2020 відбудеться!

З огляду на обмеження, якими не радує нас цей рік, їх команда вже розробила гібридний формат для грудневого івенту. Тепер наша конференція буде проводитися в онлайн і живому форматі ОДНОЧАСНО. Івент триватиме з 3 по 6 грудня.

4 дня конференції будуть проводити онлайн на платформі PINE, і 2 з них - в живому форматі в МВЦ. Протягом 4-х днів все інді проекти і всі лекції конференції будуть доступні онлайн. Ви станете учасником конференції навіть не маючи можливості бути присутнім на ній фізично

Games Gathering - це унікальна подія не тільки для ігрової індустрії України, а й усієї Східної Європи.

Ставши частиною Games Gathering 2020 ви дуже продуктивно завершите свій рік!

Реєстрація по посиланню.