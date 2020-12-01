Український підліток створив "першу в світі емоційну маску". Фото та відео

Школяр з Одеси Михайло Чумаченко розробив розумну світлодіодну маску Qudi Mask, яка реагує на рух голови, відкриває рот під час розмови і здатна демонструвати різні анімації.

Розробив він її ще в 14 – два роки тому і називає маску "першою емоційною в світі". Зараз хлопцеві 16, він продовжує розвивати свою справу і вчитися в 11 класі, пише Dou (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Михайло Чумаченко.

Школяр почав вивчати програмування ще в 12 років, а потім потрапив у освітній простір для підлітків Atom Space, де зустрів багато однодумців, яких цікавила IT-сфера.

Ідея створення Qudi Mask з'явилася з бажання Чумаченко виділитися – хлопець займається брей-данс, що передбачає яскраві і незвичайні аксесуари.

У прототипу маски було всього 30 пікселів, а її блок живлення розташовувався у кишені, куди йшов провід. Коли Михайло побачив, що вона подобається людям, вирішив розвивати і вдосконалювати ідею.

Презентація маски Qudi Mask. dou.ua

"Основне завдання Qudi Mask – привертати увагу до того, хто її носить. На вечірці, в натовпі, під час зйомки відеокліпів. Можна виводити на неї логотип своєї компанії або писати щось, тобто рекламувати себе", – пояснив Чумаченко.

Вбудований LED-екран дозволяє вивести більше 15 анімацій. Якщо користувач розмовляє, маска відкриває рот під мова. Крім цього, вона реагує на рух голови. Якщо хитати головою з боку в бік, з'явиться напис "Ні", якщо кивати – тоді "Так".

Є спеціальні програми як для Android, так і для iOS. Кожен користувач зможе налаштувати Qudi Mask, враховуючи свої індивідуальні побажання.

Маска Qudi Mask. dou.ua

Особливо винахідник підкреслив, що не позиціонує маску як засіб захисту дихальних шляхів.

Найближчим він має намір удосконалити маску – зробити так, щоб через додаток можна було створювати біжучий рядок, виводити будь-який текст, малюнок або картинку.

Активні продажі почалися близько півроку тому, за цей час вдалося реалізувати 50 штук. Коштує маска 219 доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Володимир Левікін заснував у Великій Британії компанію Skyrora, яка має скласти конкуренцію космічної корпорації Ілона Маска SpaceX.