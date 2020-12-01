Український підліток створив "першу в світі емоційну маску". Фото та відео

Школяр з Одеси Михайло Чумаченко розробив розумну світлодіодну маску Qudi Mask, яка реагує на рух голови, відкриває рот під час розмови і здатна демонструвати різні анімації.

Розробив він її ще в 14 – два роки тому і називає маску "першою емоційною в світі". Зараз хлопцеві 16, він продовжує розвивати свою справу і вчитися в 11 класі, пише Dou (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Школяр почав вивчати програмування ще в 12 років, а потім потрапив у освітній простір для підлітків Atom Space, де зустрів багато однодумців, яких цікавила IT-сфера.

Ідея створення Qudi Mask з'явилася з бажання Чумаченко виділитися – хлопець займається брей-данс, що передбачає яскраві і незвичайні аксесуари.

У прототипу маски було всього 30 пікселів, а її блок живлення розташовувався у кишені, куди йшов провід. Коли Михайло побачив, що вона подобається людям, вирішив розвивати і вдосконалювати ідею.

"Основне завдання Qudi Mask – привертати увагу до того, хто її носить. На вечірці, в натовпі, під час зйомки відеокліпів. Можна виводити на неї логотип своєї компанії або писати щось, тобто рекламувати себе", – пояснив Чумаченко.

Вбудований LED-екран дозволяє вивести більше 15 анімацій. Якщо користувач розмовляє, маска відкриває рот під мова. Крім цього, вона реагує на рух голови. Якщо хитати головою з боку в бік, з'явиться напис "Ні", якщо кивати – тоді "Так".

Є спеціальні програми як для Android, так і для iOS. Кожен користувач зможе налаштувати Qudi Mask, враховуючи свої індивідуальні побажання.

Особливо винахідник підкреслив, що не позиціонує маску як засіб захисту дихальних шляхів.

Найближчим він має намір удосконалити маску – зробити так, щоб через додаток можна було створювати біжучий рядок, виводити будь-який текст, малюнок або картинку.

Активні продажі почалися близько півроку тому, за цей час вдалося реалізувати 50 штук. Коштує маска 219 доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Володимир Левікін заснував у Великій Британії компанію Skyrora, яка має скласти конкуренцію космічної корпорації Ілона Маска SpaceX.