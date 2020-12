Учені дізналися, як еволюція навчила собак "стріляти очима"

Домашні собаки навчилися робити "щенячі очі" для того, щоб зблизитися з людьми.

Як пише видання Proceedings of the National Academy of Sciences, очі собак змінилися з часів одомашнення, щоб привертати увагу господарів.

Згідно з дослідженням, у собак розвинулися очні м'язи, які дають вихованцям змогу робити очі виразнішими, що особливо подобається людям.

Ці м'язи відсутні в найближчих родичів собак – вовків.

"Маленькі лицьові м'язи дають собачим очам змогу імітувати вираз "немовляти", який викликає "турботливу реакцію", – зазначили вчені.

Крім того, у процесі одомашнення собаки навчилися добре зчитувати комунікативні сигнали, які подають люди. Вони роблять це не тільки краще за вовків, але й краще за найближчих родичів людей – шимпанзе.

Це стало можливим завдяки установці зорового контакту з людьми ще з раннього віку. Собаки розуміють, чи спрямовано на них увагу, і ігнорують вказівні жести, якщо не бачать людських очей.

