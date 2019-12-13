У Києві пройде грандіозний LAN-фінал Red Bull River Runes

Цікаві матчі 1х1, крута команда коментаторів, конкурси та турніри для всіх бажаючих, круті подарунки від партнерів - все це чекає на тебе на LAN-фіналі Red Bull River Runes! Приходь 14 грудня з 14:00 в Київ Кіберспорт Арену, приводь друзів і захопи гарний настрій!

Онлайн-кваліфікації Red Bull River Runes завершені і 16 кращих гравців вже готуються показати свою майстерність на головній сцені Арени. Найсильніші гравці отримають подарунки від GUD і ACER, а переможцю турніру дістанеться головний приз - поїздка на зустріч з одним з гравців всесвітньо відомої команди OG - дворазового чемпіона світу з Dota 2!

Red Bull River Runes зібрав круту команду талантів StarLadder, яка буде висвітлювати захід. До речі, у глядачів в Арені буде можливість поспілкуватися наживо з зірками:

- Роман CaspeRRR Лепехин

- Дмитро Droog Чумаченко

- Олеся Olesami Денисенко

- Олексій Bafik Бафадаров

Більше розваг в Арені

На додаток до видовищної Dota 2, всіх гостей Київ Кіберспорт Арени чекає цілий ряд заходів на будь-який смак:

Аматорський турнір Red Bull River Runes

Не встиг взяти участь в кваліфікаціях або прикро вилетів, не дійшовши до фіналу? Не біда. Покажи всім, що ти вмієш і виграй цінні призи від ACER і HATOR! Реєстрація буде проводитися безпосередньо на місці.

Конкурси для знавців Dota 2

Перевір свої знання Dota 2 і отримай шанс стати зіркою онлайн трансляції і поборотися за призи від GUD.

Турнір Dota Underlords

Любиш Dota Underlords і готовий позмагатися? Тоді тобі на турнір від VIVO, а для кращих шахістів компанія приготувала круті подарунки!

Спробуй справжню міць і занурся в гру

ACER підготували спеціальні стенди, де кожен бажаючий може випробувати найпотужніші ноутбуки, відірватися в ігровій зоні або відвідати VR зону.

Отримай свій трон

Хочеш піти додому з комфортним геймерським кріслом? Тоді просто заповни анкету на вході і отримай шанс виграти крісло HATOR.

Все це, а найголовніше - компанія однодумців - чекають тебе 14 грудня о 14:00 в Київ Кіберспорт Арені, за адресою Вадима Гетьмана 13, станція метро "Шулявська". Приходь, приводь друзів та заплави нових!

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