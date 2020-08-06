У чому переваги зварювальних апаратів Dnipro-M — купувати чи ні?

Український бренд електроінструменту і будівельного обладнання Dnipro-M пропонує великий асортимент товарів. Серед них — зварювальні інвертори, які встигли завоювати популярність на ринку України. Зварювальні пристрої бренду є високопродуктивними, надійними і доступними за ціною. Їх можна купити на офіційному сайті Dnipro-M або у фірмових магазинах бренду.

Переваги зварювальних апаратів Dnipro-M

Висока продуктивність

Зварювальні апарати Dnipro-M мають цикл роботи, який дозволяє їм зварювати велику кількість електродів без перерви (до 121 електроду діаметром 5 мм за температури навколишнього середовища 25°С ).

Домогтися таких результатів вдалося завдяки використанню схеми "повний міст", примусової системи охолодження інвертора, підвищеній кількості та площі радіаторів.

Універсальність

Зварювальні апарати бренду Dnipro-M добре працюють з різними типами електродів, а також здатні зварювати сталь, нержавіючу сталь, деталі з чавуну. У всіх зварювальних апаратах використовуються транзистори світових виробників:

Silan

FairChild

Toshiba

Стабільна робота під час перепадів напруги

Одна з головних переваг сварок Dnipro-M — можливість підтримувати стабільне зварювання металу під час зниження напруги в стаціонарній мережі. Обидві лінійки зварювальних апаратів можуть забезпечити рівномірний шов при просадках:

SAB - при зниженні до 160 В

MMA - при зниженні до 140 В

Гарантія стабільного зварювання — використання якісних ємних конденсаторів. У моделях SAB встановлено по три конденсатори ємністю 1410 мкФ, а у MMA — чотири конденсатори ємністю 1880 мкФ.

Захист від поломки

Використання функції термоконтролю дозволяє захистити апарати від надто сильного нагрівання електроніки. Система TermoControl забезпечує збереження плат від перегорання.

Гарантія — до 5 років

Якісні деталі, які використовуються в апаратах Dnipro-M, дозволяють встановити 3-річний гарантійний термін на зварювання SAB, і 5-річний — на ММА. Протягом цього терміну користувачі можуть отримати безкоштовний ремонт і обслуговування апаратів бренду у фірмових сервісних центрах.

Безпека плат при перевантаженні

Одна з поширених проблем у роботі з багатьма зварювальними апаратами — вихід з ладу керуючих плат при перевантаженні. У сварках Dnipro-M ця проблема вирішується наявністю спеціального розрізу між керуючою та силовою частинами. Навіть якщо силова опиниться під великим навантаженням, керуюча залишиться неушкодженою.

Додатковий захист забезпечує лакове покриття, що не пропускає вологу і пил. Мідні силові доріжки мають товщину 70 мкм.

Як зварювальні інвертори Dnipro-M дозволяють автоматизувати зварювальний процес?

Ще одна значна перевага зварювальних інверторів Dnipro-M полягає в автоматизації процесу зварювання. Наявність додаткових функцій дозволяє працювати зі зварюванням навіть користувачам без досвіду.

ARC FORCE

Ця функція відповідає за підтримку робочої дуги у разі потреби. Наприклад, якщо електрод віддалиться від поверхні деталі, апарат автоматично почне підтримувати дугу, щоб та не обірвалася. Користувач може віддаляти електрод на відстань до 15 мм, і дуга буде залишатися стабільною.

ANTI-STICK

Функція "антиприлипання" дозволяє відірвати електрод від металу, якщо він прилип. Це відбувається за рахунок миттєвого зниження зварювального струму у момент прилипання. Витратник можна буде використовувати далі.