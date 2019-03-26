ТОП 10 гарячих новин від Telegram, які будуть вам корисні

Telegram впевнено набирає нових передплатників, розширює свій вплив і завойовує все більшу популярність.

Телеграм Монстр зібрав найцікавіші новини про цю соцмережі. Читайте і зберігайте собі.

1. Оплата всередині Telegram через криптовалюта TON

Основна частина робіт по розробці криптовалюта вже проведена, а платформа практично готова. Але тестування і запуск вже кілька разів переносилося. Тому інтерес користувачів Telegram вистигає.

Розробники вважають, що нова валюта буде швидше існуючих і вже відомих Bitcoin і Ethereum. Тому використання буде максимально зручним. Вони кажуть, що швидкість здійснення платежів буде достатньою, щоб конкурувати з Visa і Mastercard.

Що цікаво, криптовалюта зацікавився не тільки Telegram. Facebook і Signal теж планують запустити свої монети. Розробники вважають, що це спростить проведення оплат і допоможе обійти межі використання деяких платіжних систем, таких як PayPal. Самий засекречений проект у Facebook.

У сфері крипти Facebook може стати серйозним конкурентом Telegram, як мінімум, через розміри потенційної аудиторії: 2,7 млрд у Цукерберга проти 300 млн у Дурова.

Signal, сервіс зашифрованих повідомлень (дуже популярний серед захисників конфіденційності), теж займається розробкою. У компаній, що займаються обміном повідомленнями, є велика переваги. Їх охоплення сильно перевищує охоплення аудиторії прихильників більш ранніх криптовалюта. Facebook і Telegram можуть зробити цифрові гаманці для криптовалюта доступними в одну мить для сотень мільйонів користувачів.

Криптовалюта від Facebook знаходиться на просунутій стадії розробки. Проведено переговори з деякими кріптобіржамі про розміщення монети. У свою чергу, як і Дуров, керівництво Facebook поки офіційно не повідомляє про свій проект.

Нам залишається тільки дочекатися офіційного виходу. Хто знає, може, платформа від Telegram стане найпопулярнішим кріптокошельком в світі.

2. Стало відомо, як буде виглядати платіжний інтерфейс

Кілька днів тому на каналі конкурсу щодо поліпшення дизайну Telegram з'явився цікавий концепт, в якому один з користувачів показав як виглядатимуть платежі, статистика, онлайн трансляції та гри один з одним.

Тоді ж "Комерсант" опублікував новину, де говориться, що стало відомо як буде виглядати інтерфейс для операцій в Gram.

Через деякий час вони додали: "Пізніше стало відомо, що в основу відео лягли особисті припущення одного з користувачів Telegram".

3. З поверненням!

Після заборони месенджера на просторах РФ деякі політики і зірки шоу бізнесу відмовилися від використання Telegram. Але не змогли обходитися без нього довгий час. Так раніше на простори месенджера повернувся екс-радник президента з питань інтернету Герман Клименко - відразу після гучного звільнення з посади.

А Ігор Албіна (колишній віце-губернатор Санкт-Петербурга) протримався 9 місяців. Саме стільки минуло з моменту заборони Telegram до його відставки.

Денис Чотирбоки - депутат Закса теж був дуже терплячий. Протримався без свого каналу цілих 6 місяців. Микола Панков також повернувся в Telegram через півроку.

Кілька днів тому ряди повернулися в сім'ю Telegram поповнив Сергій Шнуров. Раніше він кинув свій канал, створений в кінці грудня 2017 року. Причина повернення - регулярна блокування його гостросоціальних і політичних віршів в Instagram-постах.

4. Telegram дозволив додавати більше акаунтів

Деякі користувачі мають кілька телеграм-акаунтів. Хтось по робочим мотивами, хтось робить бізнес в месенджері. І якщо раніше потрібно було постійно проходити незручну аутентифікацію, то у версії 5.4 з'явилася можливість зручно перемикатися між 3-ма акаунтами.

А якщо у вас кілька SIM-карт, вам не доведеться постійно перезаходити в профілі, щоб перевірити нові повідомлення. Тут вам допоможуть Push-повідомлення. Якщо ви хочете негайно перейти в цей обліковий запис і прочитати або відповісти на меседж, просто натисніть на повідомлення. Переключитися без повідомлення можна при натисканні на іконку свого зображення.

Оновлені додатки вже доступні для завантаження в Google Play і App Store.

5. Ліміт тексту в підписах до медіафайлів збільшений з 200 до 1024 символів

Такий формат відкриває нові можливості. Чому? Раніше в Telegram можна було опублікувати тільки коротку замітку, яка пояснювала зображення або відео. Тепер з'явилася можливість створювати новий формат публікацій і контенту.

Функція поки що доступна не у всіх версіях Telegram.

6. У Telegram видалили 2,5 млн. Передплатників!

Не так давно затихли розмови з приводу масового видалення передплатників з Instagram. Естафету прийняв Telegram. У ніч на 26 лютого власники каналів помітили, що кількість їх передплатників "трохи" скоротилося. Що це було - очищення каналів від ботів, видалення неактивних аккаунтів або щось ще, залишилося загадкою. Керівництво месенджера ніяк не прокоментувало ситуацію.

А деякі канали втратили до 16 000 (!) Передплатників. Вражає, правда?

7. Viber намагається нажитися на своїй аудиторії

Ми в телеграм Монстр вважаємо, що дуже скоро Telegram поповниться ще кількома тисячами активних користувачів. Чому? Один з великих конкурентів месенджера Viber допустив ще одну серйозну помилку. Швидше за все, ви знаєте, що таке чат-боти і чому вони так важливі для бізнесу. Кожен 2-й користувач віддає перевагу відправити повідомлення компанії замість особистого дзвінка. Це простіше і психологічно комфортніше. Тому більшість сучасних компаній створюють автоматичні канали комунікації на платформах по типу Facebook Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp, Viber і т.д.

Чат-бот - просте рішення, яке допомагає клієнту 24/7. У 2014 році компанія Rakuten купила месенджер Viber і вирішила максимально його монетизувати. Тепер власники бізнесу повинні платити не тільки за відправку автоматичних повідомлень (а чат-боти дозволяли обійти це обмеження і доставляти меседжі безкоштовно), але і за використання чат-ботів.

Як стало відомо, з першого квітня 2019 го Viber буде брати з операторів чат-ботів $ 4,5 тис. На місяць за можливість відправляти користувачам до 500 тис. Повідомлень.

За те, щоб відправляти до 1 млн повідомлень на місяць потрібно буде заплатити $ 6,5 тис. Але ж аудиторія Viber - це мільярд людей по всьому світу. Уявляєте, скільки нових користувачів з'явиться в Telegram?

8. Тепер Telegram відтворює відео автоматично

Павло Дуров на своїй офіційній англомовному каналі опублікував наступне повідомлення: "З радістю анонсуємо поява автоматично відтворюваних відео в Telegram для iOS і Android. У нього будуть поліпшені налаштування автоматичного завантаження і підтримка декількох облікових записів на всіх мобільних платформах. Насолоджуйтесь Telegram 5.4!".

За замовчуванням відеозапису відтворюються в режимі без звуку. Але це завжди можна змінити в настройках.

9. Зовсім скоро в Telegram з'явиться управління голосом

Крім того, Дуров у себе в твіттері пообіцяв запровадити підтримку VoiceOver в Telegram для iOS вже в березні.

VoiceOver - технологія, вбудована в операційну систему від Apple. Використовуючи її, користувач може управляти комп'ютером, використовуючи мова і клавіатуру. Це повинно допомогти людям зі слабким зором.

10. У Telegram легко заробляти!

Дуров виступає проти реклами і не планує заробляти на її продажу всередині месенджера. Тому офіційно Telegram не дає можливості бізнесу показувати свою рекламу. Але кожен користувач бачив рекламні пости на каналах. Якщо ви вирішите пропіарити свій бізнес на теренах Telegram, вам необхідно створити свій канал!

Не так давно спільними зусиллями власників кількох великих каналів було проведено невелике дослідження.

З'ясувалося, що найпопулярніші канали в Telegram - інформаційно-розважальні. Тому, якщо ви вирішили залучити аудиторію до свого паблік, подумайте, що цікаво вашим потенційним клієнтам і просто дайте це в максимально цікавому форматі.

Зробіть підбірку каналів, які вже зібрали вашу цільову аудиторію і розмістіть рекламу там.

У кожного власника каналу є свій прайс і умови. Такі правила працюють і в інших месенджерах і соціальних мережах. Але як правило, цінник на рекламу в Telegram вище. Все тому, що залучення аудиторії тут краще. Вашу рекламу побачить більше 50% передплатників. Тому перед тим, як купувати промопост, розпитайте про умови розміщення. Дізнайтеся, в який час буде публікація, скільки вона буде в закріплених або через який термін вийде наступний пост. Важливо пам'ятати, що рекламних інструментів як, наприклад, в Facebook в Telegram не буде. І це відмінна можливість створювати свої телеграм-канали та продавати там рекламу або ж робити тематичні канали в яких ненав'язливо рекламувати свій бізнес.

Ще більше актуальних новин про те як заробити в Telegram ми публікуємо на своєму каналі телеграм Монстр. Тому не пропустіть можливість бути першим, хто дізнається про новинки в світі соціальних технологій.

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