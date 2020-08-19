Spotify перестав працювати майже в усьому світі

У відомому шведському сервісі для прослуховування музики Spotify трапився збій, через що користувачі не можуть слухати в ньому музику.

На несправності поскаржилися користувачі. Про це повідомляється на сайті сервісу Downdetector, який відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів.

За його даними, проблеми з Spotify виникли у Великобританії, Франції, Греції, Туреччини, Іспанії, Чехії, Польщі, Бельгії, Нідерландах, США та Росії

Дані щодо проблем у роботі Spotify (downdetector.com)

Зазначається, що в основному збій у сервісі виникав під час прослуховування музики онлайн. Принаймні так ідеться в майже 92% скарг людей із різних куточків світу. Повідомлення від користувачів почали надходити в другій половині дня 19 серпня.

Користувачі вказали на проблеми в роботі Spotify (downdetector.com)

Скарги користувачів Spotify (downdetector.com)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні сервіс Spotify офіційно запустили 15 липня 2020 року. Додаток дозволяє слухати музику не тільки на мобільному пристрої, але і на комп'ютерах, керуючи ним за допомогою смартфона або навпаки.

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