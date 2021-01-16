Samsung прибрала карти пам'яті з нових смартфонів

Компанія Samsung прибрала слот для карти пам'яті з нових флагманських смартфонів.

Йдеться про Galaxy S21, S21 + і S21 Ultra в яких відсутній роз'єм, повідомляє Android Police. Раніше в пристроях був слот для зовнішнього накопичувача формату microSD.

Відзначається, що раніше Samsung відмовилася від роз'єму під карту пам'яті в складних смартфонах Galaxy Z Fold2 і Z Flip.

Тепер, щоб зберегти в пам'яті смартфона більше даних, доведеться придбати дорожчий девайс з більш ємним накопичувачем – максимум 512 гігабайт. В якості альтернативи користувачі можуть зберігати деякі документи в хмарному сховищі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, корейська компанія Samsung випустила смартфон Galaxy S21 без зарядного пристрою в комплекті.