Samsung представив свої флагманські смартфони: скільки коштуватимуть новинки

Компанія Samsung в четвер, 14 січня, представила три флагманських смартфона Galaxy S21, S21 + і S21 Ultra.

Під час презентації, яка транслювалася на YouTube-каналі Samsung Ukraine, були розкриті характеристика та дизайн новинок (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Цього року позиціонування S-серії змінилося і тепер S21 позначений як молодшим флагманом, стандартним – S21 +, а передовим – S21 Ultra.

Процесор

Нові смартфони будуть оснащені 5-нанометровим трехкластерним 8-ядерним процесором Exynos 2100.

Він включає в себе новий графічний прискорювач Mali-G78 з 14 обчислювальними ядрами, 3-ядерний нейропроцесори і високопродуктивний процесор обробки зображень (ISP), здатний працювати з камерами дозволом до 200 мегапікселів.

Оперативна пам'ять

S21 і S21+ отримають по 8 ГБ оперативної пам'яті з внутрішнім сховищем на 128 або 256 ГБ, S21 Ultra буде представлений в двох версіях – з 12 і з 16 ГБ оперативної пам'яті і 512 ГБ сховища.

Камера

S21 і S21 + оснастять:

12-мегапіксельною надширококутною камерою з діафрагмою f/2.2, матрицею 1/2,55 дюйма, автофокусом і електронною стабілізацією;

12-мегапіксельною ширококутноїюкамерою з діафрагмою f/1.8, матрицею 1/1,76 дюйма, фокусною відстанню 26 мм, фазовим автофокусом і оптичною стабілізацією;

64-мегапіксельною ширококутною камерою з діафрагмою f/2.0, матрицею 1/1,72 дюйма і оптичною стабілізацією, яка дозволяє записувати відео з роздільною здатністю 8К;

10-мегапіксельною фронтальною камерою з роздільною діафрагмою f/2.2, матрицею 1/3,24 дюйма і автофокусом.

Galaxy S21 Ultra отримає:

12-мегапіксельний надширококутний модуль з діафрагмою f/2.2, матрицею 1/2,55 дюйма, автофокусом і електронною стабілізацією;

108-мегапіксельний ширококутний модуль з діафрагмою f/1.8, великої матрицею 1/1,33 дюйма, фокусною відстанню 24 мм, оптичною стабілізацією і фазовим автофокусом;

10-мегапіксельну телефото з оптичною стабілізацією з 3-кратним оптичним наближенням, матрицею 1/3,24 дюйма, діафрагмою f/2.4 і фокусною відстанню 71 мм;

10-мегапіксельну телефото з конструкцією перископа, 10-кратним оптичним наближенням, матрицею 1/3,24 дюйма, оптичною стабілізацією, діафрагмою f/4.9 і фокусною відстанню 240 мм.

Оновлюється ...