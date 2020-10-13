Red Bull Basement запрошує студентів подавати та втілювати свої ідеї

Проєкт R ed B ull B asement запрошує студентів стати новаторами в університеті сьогодні та підкорити світ завтра. Проєкт кидає виклик студентам-підприємцям сприяти позитивним соціальним змінам

за допомогою інноваційних технологічних рішень

Чи маєте ви ідею, що змінить студентське життя? Або навіть світ?

Запрошуються всі студенти! Якщо ви бачите себе студентом-підприємцем або технічним новатором та маєте бажання позитивно вплинути на діяльність свого навчального закладу, а можливо, що й на весь світ, проєкт Red Bull Basement 2020 допоможе вам розвинути ваші ідеї та втілити їх у життя. Автори кращих ідей будуть запрошені на Глобальний Воркшоп.

Для участі необхідно до 25 жовтня завантажити 1-хвилинний ролик з описом своєї ідеї на сайті проєкту Red Bull Basement.

Проєкт Red Bull Basement відкритий до студентів-новаторів з усіх сфер навчання для створення інновацій, співпраці та поліпшення студентського життя. Програма, яка цього року – вже втретє – охоплює більшу, ніж будь-коли, кількість країн спонукає студентів-підприємців поглянути на всі аспекти життя у навчальному закладі та своїх громадах та знайти творчі способи для покращень.

Минулого року українські студенти подали понад 300 заявок з різних вищих навчальних закладів України, а фіналістом ставпроєкт додатку Trapezna App студенток УКУ Воловодівської Марти та Запісоцької Христини. Цю ідею дівчатапредставляли на фіналі проєкту у Торонто. Додаток покликаний оптимізувати витрати часу в їдальні під час перерви, створивши онлайн-чергу і онлайн-замовлення замість реальних пробок.

Мета Red Bull Basement — зруйнувати один з головних бар’єрів на шляху до створення інновацій — пасивне прийняття того, що "так є, тому що так було завжди". Якщо молоді новатори у сфері технологій почнуть діяти прямо зараз та підключаться до всесвітньої мережі ресурсів та зв’язків проєкту Red Bull Basement, їм не потрібно буде чекати закінчення навчання, щоб домогтися позитивних соціальних змін на місцевому рівні та, цілком можливо, на всесвітньому рівні в цілому.

Ця програма надає усі ресурси для того, щоб допомогти наступному поколінню студентів розвинути свої ідеї: наставників, проведення воркшопів, нетворкінг-заходів та багато іншого в онлайн-режимі та на території навчальних закладів, що беруть участь у проєкті. Лідери думок, підприємці та автори прогресивних та сміливих ідей з усього світу підтримуватимуть студентів з більш ніж 35 країн у втіленні своїх ідей в життя на всесвітньому воркшопі Red Bull Basement 2020.

Для участі студентам віком від 18 років, що зараховані до університету, необхідно просто зайти на сайт проєкту Red Bull Basement та до 25 жовтня завантажити ролик з максимальною тривалістю у 60 секунд, в якому лаконічно та у зрозумілий спосіб поділитися своєю ідеєю з громадськістю. Це не змагання з кінематографу: ідея - ось, що дійсно важливо. Команда може складатися з одного або двох людей.

Разом з партнерами Mastercard та ПриватБанк Red Bull Basement також відвідає 20 вузів України із виставками стартапів, лекціями від кращих українських бізнесменів та пітчингами серед студентів.

Публічне голосування відбудеться з 26 жовтня. Ідеї, які в кожній країні отримають найбільшу кількість голосів, потраплять до раунду, де голосування проводитиметься суддями. Судді оберуть найкращу ідею для представлення кожної країни, виходячи з її творчого потенціалу, можливостей реалізації та впливу. Після цього фіналісти з кожної країни продовжать розробляти свої ідеї з допомогою команди проєкту Red Bull Basement, включаючи міжнародну програму наставництва, доступ до робочого простору та мікрофінансування, що буде надано до початку глобального воркшопу.

Проєкт Red Bull Basement . Прес-служба

У листопаді 50 кращих команд проєкту також будуть запрошені на подію від RADAR TECH, що відбудеться в Unit.city, де вони зможуть поспілкуватися з кращими менторами RADAR TECH, та навіть отримати спеціальний приз від них.

Фінальним етапом проєкту стане триденний Глобальний Воркшоп. Попередні глобальні воркшопи проводилися в Берліні (у 2018 році) та Торонто (у 2019 році). Цього року програма даного захоплюючого та практичного заходу, що запланований на 10-13 грудня, включатиме семінари, додаткові програми наставництва та різні заняття, що наразі тримаються у секреті. У фіналі учасники представлять свої ідеї до уваги суддів, і ті у свою чергу оберуть ідею-переможця 2020 року.