Пульсоксиметр: що це, кому варто купити та як правильно вибрати

У зв'язку з пандемією COVID-19 у Міністерстві охорони здоров'я українцям порекомендували придбати пульсоксиметр.

Так, на брифінгу 2 листопада заступник голови МОЗ Ірина Микичак зазначила, що цей прилад допоможе громадянам контролювати їхнє здоров'я і водночас полегшити роботу сімейних лікарів. Про те, що це за пристрій, у яких випадках застосовується та як правильно вибрати, розповідає OBOZREVATEL.

Що таке пульсоксиметр

Пульсоксиметр (від англ. pulse oximeter) – медичний контрольно-діагностичний прилад, який неінвазивним способом вимірює рівень насичення капілярної крові киснем (сатурації).

Пульсоксиметр застосовується за наявності патологій, які може супроводжувати хронічна нестача кисню в крові – гіпоксія.

Як використовувати пульсоксиметр

Щоб виміряти рівень кисню в крові, потрібно вдягти прилад на палець. Якщо кисню багато – кров набуває яскравого червоного кольору, якщо мало – більш темного.

За допомогою промінчика, який просвічує палець і зчитує колір, пристрій визначає показник сатурації. Нормою лікарі вважають 95% і вище. Якщо сатурація нижче 94%, необхідно повідомити про це своєму лікареві.

Пульсоксиметр може показати дані з похибкою, якщо нігті покрито рожевим, червоним або темним лаком.

Пульсоксиметри бувають стаціонарними і портативними Unsplash

Кому і коли потрібен пульсоксиметр

Під час пандемії коронавірусу в МОЗ порекомендували українцям не "вимітати аптеки", а купити пульсоксиметр. "Краще купити для себе, для дому, пульсоксиметр, який був би на рівні з апаратом для вимірювання тиску або термометром у сім'ї. Сьогодні це важливо. Цим ви підтримаєте і полегшите роботу сімейних лікарів, контролюючи особисто своє здоров'я", – сказала під час брифінгу 2 листопада заступник голови МОЗ Ірина Микичак.

У першу чергу медики рекомендують купити пульсоксиметр людям, які перенесли інсульт, або із захворюваннями центральної нервової системи, які не можуть адекватно оцінити своє дихання.

Також рекомендується придбати цей прилад для дитини, якщо в неї є хронічні хвороби легенів, серця або пов'язані з рівнем гемоглобіну. У цих випадках пристрій допоможе не впустити момент, коли слід звернутися до лікаря.

Як вибрати пульсоксиметр

При виборі пульсоксиметра варто звернути увагу на наступні характеристики:

Швидкість вимірювання. Прилад повинен швидко вмикатися і швидко показувати результат (в ідеалі – за 10 секунд), особливо якщо ви застосовуєте його для дітей.

Спосіб кріплення. Датчики можуть кріпитися не тільки на палець, але і на зап'ястя, вухо або плече. Необхідно врахувати, для кого ви купуєте прилад і чи комфортно буде тому, хто буде ним користуватися.

Комфорт. Фіксатор не має тиснути і завдавати болю.

Похибка. Також має значення, хоча вважається, що максимальна точність важлива тільки для професійних пристроїв.

Екран і управління. Яскравість, контрастність, роздільна здатність і простота інтерфейсу особливо важливі, якщо прилад буде використовувати літня людина або людина з поганим зором.

Функції. Стандартний домашній пульсоксиметр вимірює тільки частоту пульсу і рівень кисню в крові, але є прилади з додатковими функціями.

Міцність. Важливо, щоб корпус був надійним, – від цього залежить термін роботи приладу, його точність і безпека.

Можливість використання для дітей різного віку – такі моделі обладнані спеціальним датчиком.

Сповіщення звуковим сигналом, якщо показники не в нормі.

Можливість зберігати дані, синхронізувати їх з комп'ютером або смартфоном.

Час роботи без підзарядки. Це важливо, якщо ви плануєте брати пульсоксиметр з собою.

Можливість роботи від мережі: автомобіля або, наприклад, від звичайних батарейок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ оновив алгоритм дій при підозрі на коронавірус. За появи симптомів COVID-19 у пацієнта сімейний лікар зобов'язаний діяти за затвердженим алгоритмом і прийняти рішення про подальше лікування хворого.