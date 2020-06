Корпорація Sony презентує свої ігри для PlayStation 5 (PS5) The Future of Gaming, які з'являться під час виходу самої консолі.

Захід почався о 23:00 за київським часом і триватиме близько години.

Відомо точно, що компанія представить колекцію трейлерів новітніх ігор для PS5. Разом із самою консоллю вийдуть 13 ігор, ще 25 заплановані на початок 2021 року. Серед них: Assassin's Creed Valhalla (2020), FIFA 21 (2020), Godfall (2020), Rainbow Six Siege (2020), Battlefield 6 (2021), Dragon Age 4, Dying Light 2, The Elder Scrolls 6, The Sims 5 , Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Watch Dogs Legion.

Також очікується, що покажуть і саму ігрову консоль PS5.

OBOZREVATEL стежить за презентацією і веде онлайн-трансляцію:

23:34 – Ще раз показали контролер, який представили в квітні. У нього серед іншого додали мікрофон, USB-порт.

23:30 – В 2021 році вийде гра Stray. Так виглядатиме її світ:

23:24 – Square Enix анонсувала гру Project Athia.

23:20 – Представлено нову частину Ratchet&Clank.

23:14 – Анонсовано гру Gran Turismo 7.

23:09 – Представлений трейлер гри Spider Man Miles Morales.

23:04 – Компанія поки показує трейлери своїх деяких ігор, сама презентація ще не почалася.

